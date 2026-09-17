"Это все скоро закончится": Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война – самая тяжелая из всех, которые он пытается завершить. Однако и эта война, по его словам, закончится в ближайшее время.

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Об этом сообщил Трамп, выступая перед публикой в Северной Каролине. Его слова приводит издание Clash Report.

Что сказал Трамп

Президент США, выступая в Северной Каролине, похвастался, что ему удалось способствовать завершению восьми войн, однако самая сложная из них — это российско-украинская война.

"Я завершил восемь войн, и самая тяжелая из них – это война России с Украиной", – заявил президент США.

Также Трамп упомянул о личной неприязни между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, они "сильно ненавидят друг друга".

"Эти два лидера так сильно ненавидят друг друга. Ненависть – это очень интересно. Война – это очень интересно, но она слишком плоха", – сказал Трамп.

По его словам, именно эта война вызывает рост цен на дизельное топливо. Однако он предсказал, что эта война скоро закончится.

"Но все это очень скоро закончится", – заявил глава США.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что команды Украины и США работают над возможностью встречи президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Нью-Йорке. Стороны также прорабатывают содержание предстоящих переговоров, чтобы они были максимально содержательными.

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