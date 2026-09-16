Война с Ираном обошлась США в $38 млрд за первые пять месяцев: в Bloomberg раскрыли подробности

Решение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа начать войну с Ираном обошлось налогоплательщикам США в 38 миллиардов долларов прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий. Кроме того, это приведет к росту инфляции примерно на 0,5 процентного пункта к началу следующего года.

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Кроме того, война истощила запасы боеприпасов, и их восстановление может занять пять или более лет. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Bloomberg.

Что известно

Расходы США на войну с Ираном в течение первых пяти месяцев боевых действий составили 38 миллиардов долларов.

Это совпадает с заявлением министра обороны Пита Хегсета в июле о том, что на тот момент война обошлась в 37,5 миллиарда долларов. По оценкам, каждый дополнительный месяц конфликта будет стоить как минимум на 2–3 миллиарда долларов больше.

"Ежемесячные расходы могут быть еще выше, если насилие еще больше обострится", – говорится в материале.

Отмечается, что война США и Ирана истощила запасы боеприпасов США, восстановление которых может занять пять или более лет. Из-за этого снижается способность реагировать в случае возникновения очередного крупного конфликта. Это совпадает с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не может справиться с дефицитом боеприпасов.

И хотя Трамп заявлял в соцсетях, что у США есть "практически неограниченное количество" боеприпасов, в отчете Министерства обороны США для Конгресса говорится, что США испытали нехватку боеприпасов, поскольку использовали очень много снарядов для атак на иранские цели в течение первых нескольких месяцев операции "Эпическая ярость". В настоящее время в Пентагоне ведется работа по оптимизации процессов закупок и сроков производства, а также по созданию запасов критически важных материалов.

Как видно из графика, самая большая статья расходов в войне с Ираном – это восполнение израсходованных боеприпасов.

Влияние на инфляцию в США

В отчете также приведены первые правительственные оценки влияния войны в Иране на инфляцию в США. Так, эксперты прогнозируют, что из-за перебоев с поставками нефти и газа через Ормузский пролив ключевой показатель инфляции в начале 2027 года будет на 0,5 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в феврале.

А базовый PCE – уровень инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители – будет на 0,3 процентного пункта выше, чем прогнозировалось изначально.

Как долго продлится война с Ираном

Трамп в начале марта заявлял, что война "практически" закончилась, однако теперь сказал, что конфликт может продолжаться и после промежуточных выборов 3 ноября. Некоторые из его старших советников предполагают, что это может продолжаться до конца президентского срока Трампа, сообщило на прошлой неделе издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Здесь есть явный путь к выходу из конфликта, – заявил во вторник бывший госсекретарь Энтони Блинкен. – Я думаю, что президент хотел уйти уже несколько месяцев назад, потому что на него оказывается огромное давление в связи с рынками, боеприпасами и их дефицитом, и, конечно, промежуточными выборами. Но уход, подразумевающий дипломатическое соглашение с Ираном, которое по определению дает Ирану что-то, означает, что это выглядит как поражение. ... Хорошего военного выхода нет".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы стремится как можно скорее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном. В то же время американский лидер подчеркнул, что окончательное решение об участии США в таком процессе будет принимать лично он.

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