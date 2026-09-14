"Решать буду я": Трамп заявил, что Иран хочет заключить "быструю сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы стремится как можно скорее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном. В то же время американский лидер подчеркнул, что окончательное решение об участии США в таком процессе будет принимать лично он.

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Об этом Трамп написал в понедельник, 14 сентября, в социальной сети Truth Social. По его словам, Иран сейчас заинтересован в скорейшем достижении соглашения.

Трамп заявил о готовности Ирана к соглашению

В своем посте американский лидер назвал Иран страной, "переживающей крах".

"Иран – государство, переживающее крах, – очень хочет заключить соглашение, и как можно скорее", — написал Трамп.

В то же время он заявил, что США открыты для переговоров с Тегераном, но окончательное решение остается за ним.

"Я решу, примут ли США участие в переговорах – к чему мы относимся открыто", – отметил американский президент.

Таким образом, Трамп допустил возможность дипломатического урегулирования, но пока не объявил о начале переговоров между США и Ираном.

Когда могут начаться переговоры

Американский президент не уточнил, когда именно потенциальные переговоры могут состояться и кто будет в них участвовать. Также Трамп не раскрыл возможных условий будущего соглашения с Ираном.

Его заявление в то же время свидетельствует об изменении риторики Вашингтона: Трамп прямо заявил, что США открыты для переговорного процесса, хотя решение об участии еще не принято.

Заявление Трампа подтолкнуло американские индексы вверх

Заявление Дональда Трампа о возможности скорого соглашения с Ираном ненадолго подтолкнуло вверх американские фондовые индексы. Инвесторы восприняли слова президента США как краткосрочный сигнал к снижению геополитических рисков.

Основные индексы начали расти вскоре после появления поста Трампа в Truth Social. В то же время, как отмечает Seeking Alpha, реакция рынка была скорее мгновенной, чем свидетельством реального дипломатического прорыва: трейдеры отреагировали на возможность деэскалации, но подтвержденной договоренности между Вашингтоном и Тегераном нет.

Рынки остаются особенно чувствительными к любым новостям, связанным с конфликтом, из-за его влияния на энергетические потоки через Ормузский пролив. Поэтому даже предположения о возможном снижении напряженности могут быстро отразиться на котировках акций и на нефтяном рынке.

В Иране опровергли слова Трампа о желании скорейшего заключения соглашения

Между тем в Тегеране отвергли утверждение американского президента о том, что Иран стремится как можно скорее заключить соглашение с США. Иранское государственное информационное агентство Tasnim News заявило, что Тегеран неоднократно давал понять: не стремится к переговорам с Вашингтоном.

Иранская сторона также обвинила Трампа в искажении позиции Тегерана.

Поэтому на данный момент нет подтверждения того, что США и Иран готовят новый раунд переговоров или уже приблизились к конкретному соглашению. Рынки же продолжают реагировать на геополитические заявления на фоне неопределенности относительно ситуации в регионе и безопасности энергетических маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп не исключил, что после завершения войны США могут остаться в Иране и присвоить нефть. Американский лидер сравнил такой сценарий с договоренностью США о контроле над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы.

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