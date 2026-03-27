"Меня там любят": Трамп пошутил, что может стать новым президентом Венесуэлы

Президент Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Венесуэле, шутливо заметил, что сам мог бы стать главой государства. Он также сказал, что может выступить оппонентом преемницы Николаса Мадуро, Делси Родригес.

Видео дня

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Слова американского лидера приводит Clash Report.

"Я могу поехать в Венесуэлу и баллотироваться на пост президента против Делси (Делси Родригес. - Ред.). Это вариант. Меня там любят", – сказал глава Белого дома.

Что происходит в Венесуэле

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью Вашингтона в Венесуэле является достижение стабильности, восстановление экономики и формирование демократической власти. Штаты хотят, чтобы это было "дружественное, стабильное, процветающее" государство.

"У нас много работы впереди. Люди, с которыми мы работаем, большую часть жизни прожили в гангстерском режиме, поэтому изменения не произойдут мгновенно. Но мы достигли значительного прогресса за три с половиной недели", – отметил чиновник.

Между тем венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо заявила, что новые демократические выборы Каракас сможет организовать в течение 9-10 месяцев, если начать процесс уже в ближайшее время. Она подчеркнула, что во время недавней встречи с главой Белого дома не обсуждала конкретных сроков.

"Если мы смогли сделать это в таких экстремальных условиях, представьте себе сейчас, когда мы имеем поддержку правительства Соединенных Штатов, когда люди чувствуют, что мы не одиноки", – заверила она.

Напомним, недавно в Венесуэле из-под стражи вышли десятки ключевых оппозиционных деятелей, среди которых известные политики и правозащитники. Власти не делали официальных заявлений, но правозащитные организации говорят о по меньшей мере 35 освобожденных, однако через несколько часов после освобождения один из оппозиционеров снова исчез при участии вооруженных людей.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!