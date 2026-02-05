'У нас есть демократическая культура': Мачадо сказала, когда в Венесуэле могут состояться новые выборы

Венесуэльская оппозиционная лидер Мария Корина Мачадо заявила, что новые демократические выборы в стране могут состояться в течение 9-10 месяцев, если начать процесс уже в ближайшее время. Она подчеркнула, что во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом не обсуждала конкретных сроков.

Об этом Мачадо сообщила в интервью для Politico. Прогноз основывается на "сильной демократической культуре" и поддержке общества и вооруженных сил.

Реализация прозрачного процесса с ручным голосованием возможна в относительно короткие сроки, особенно по сравнению с подобными международными операциями в Ираке и Афганистане, которые длились годами.

Она также привела примеры последних выборов в Венесуэле 2024 и 2025 годов, которые, по ее мнению, показали готовность населения поддерживать демократический процесс даже в сложных условиях. Поддержка США сделает выборы еще более прозрачными и легитимными, подчеркнув наличие организованного общества и готовность вооруженных сил к переходу власти.

"Если мы смогли сделать это в таких экстремальных условиях, представьте себе сейчас, когда мы имеем поддержку правительства Соединенных Штатов, когда люди чувствуют, что мы не одиноки", – заверила оппозиционный лидер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что целью Вашингтона в Венесуэле является достижение стабильности, восстановление экономики и формирования демократической власти. Штаты хотят, чтобы это было "дружественное, стабильное, процветающее" государство.

