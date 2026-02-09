В Венесуэле освободили из-под стражи десятки ключевых оппозиционных деятелей: что известно

В Венесуэле из-под стражи вышли десятки ключевых оппозиционных деятелей, среди которых известные политики и правозащитники. Власти не делали официальных заявлений, но правозащитные организации говорят о по меньшей мере 35 освобожденных.

В то же время уже через несколько часов после освобождения один из оппозиционеров снова исчез при участии вооруженных людей. Подробности об освобождении оппозиционеров обнародовало издание The New York Times.

Среди освобожденных был один из ключевых оппозиционных лидеров Хуан Пабло Гуанипа, а также политик Перкинс Роча. Родственники и соратники заявили, что люди находились за решеткой более восьми месяцев без справедливого суда. Однако вскоре после освобождения Гуанипу, по словам его сына и оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо, силой вывезли вооруженные мужчины в штатском, что вызвало новую волну возмущения.

Всего в стране остаются под стражей более 650 политических заключенных. Временная руководительница Венесуэлы Дельси Родригес ранее заявляла о намерении закрыть печально известную тюрьму "Эль Эликоиде" и подготовить закон о массовой амнистии. На этом фоне аналитики связывают освобождение оппозиционеров с попыткой смягчить международное давление и наладить отношения с Вашингтоном после ареста Николаса Мадуро.

Эксперты отмечают, что настоящим тестом для власти станет не только освобождение заключенных, но и возможность для оппозиции открыто действовать, протестовать и участвовать в политическом процессе без риска преследований. Часть аналитиков считает нынешние шаги тактическими, направленными на сохранение контроля, другие же говорят о первых признаках реальных изменений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что венесуэльский оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо заявила, что новые демократические выборы в стране могут состояться в течение 9-10 месяцев, если начать процесс уже в ближайшее время. Она подчеркнула, что во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом не обсуждала конкретных сроков.

