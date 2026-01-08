'Время покажет': Трамп признался, как долго США могут контролировать Венесуэлу

Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

Видео дня

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Times. Он похвастался, что уже начал зарабатывать деньги для Америки, получая венесуэльскую нефть.

Сколько США будут контролировать Венесуэлу

Трамп сказал, что "только время покажет", как долго США будут контролировать Венесуэлу. На уточняющий вопрос, будет ли это три, или шесть месяцев, год или дольше, президент США ответил: "Я бы сказал, что гораздо дольше".

Американский лидер пообещал отстроить Венесуэлу "очень прибыльным образом".

"Мы отстроим ее очень прибыльным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается", – сказал Трамп.

О выборах в Венесуэле

Глава Белого дома не ответил на вопрос о том, почему он признал вице-президента Делси Родригес новым лидером Венесуэлы, вместо того, чтобы поддержать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, которая недавно получила Нобелевскую премию мира. Он отказался отвечать, когда его спросили, разговаривал ли он с Родригес.

"Но Марко Рубио постоянно с ней разговаривает. Я скажу вам, что мы постоянно общаемся с ней и администрацией", – сказал американский президент.

Дональд Трамп также уклонился от ответа на вопрос о том, почему отказался назначить главой Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, которого США объявили победителем президентских выборов в 2024 году.

При этом Трамп не взял на себя никаких обязательств относительно того, когда будут проведены выборы в этой стране.

Он заявил, что союзники Мадуро сотрудничают с Соединенными Штатами и "дают нам все, что мы считаем необходимым".

США уже начали зарабатывать на венесуэльской нефти

Трамп сказал, что он уже начал зарабатывать деньги для Соединенных Штатов, получая венесуэльскую нефть, на которую были наложены американские санкции. При этом он сослался на свое заявление о том, что Соединенные Штаты получат от 30 до 50 миллионов баррелей тяжелой венесуэльской сырой нефти.

Трамп не уточнил, сколько это будет происходить, и признал, что для возрождения заброшенного нефтяного сектора страны понадобятся годы.

Он также отказался говорить, что может побудить его ввести американские войска на территорию Венесуэлы.

"Я бы не хотел вам этого говорить", – сказал президент США.

Трамп также выразил желание поехать в Венесуэлу в будущем.

"Я думаю, что в какой-то момент это будет безопасно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио озвучил трехэтапный план США по Венесуэле. Согласно ему, первым этапом станет стабилизация, в рамках которой США планируют изъять "от 30 до 50 миллионов баррелей" венесуэльской нефти, продать их на мировом рынке по рыночным ценам и контролировать распределение полученных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!