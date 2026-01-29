'Дружественная, стабильная, демократическая страна': Рубио рассказал о планах США касательно Венесуэлы

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что целью Вашингтона в Венесуэле является достижение стабильности, восстановление экономики и формирование демократической власти. Штаты хотят, чтобы это было "дружественное, стабильное, процветающее" государство.

Об этом Рубио сказал во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената США по ситуации в Венесуэле. Он высказался о возможности проведения выборов в стране.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы была "дружественная, стабильная, процветающая Венесуэла, демократическая, в которой все элементы общества будут представлены на свободных и честных выборах". Он уточнил, что выборы возможны только при условии равного доступа оппозиции к медиа и ее реального участия в избирательном процессе.

Рубио также указал на опасность со стороны режима Николаса Мадуро, который стал "базой для Ирана, России и Китая в Западном полушарии". Он добавил, что Венесуэла также была "режимом наркоторговцев, который открыто сотрудничал с FARC, ELN и другими организациями наркоторговли, используя свою территорию".

Три ключевых этапа плана США по Венесуэле

Первый этап – достижение стабильности. "Важно было предотвратить гражданскую войну, противостояние между различными фракциями и массовый поток беженцев в Колумбию. Это удалось благодаря прямому и честному диалогу с действующими властными структурами", – отметил госсекретарь.

Весомой составляющей этого процесса является контролируемое использование нефтяных доходов Венесуэлы, добавил Рубио. По словам госсекретаря, США разрешили реализацию подсанкционной нефти по рыночным ценам с обязательным контролем над средствами и их использованием в пользу венесуэльского народа.

"Они обязались использовать значительную часть этих средств для закупки лекарств и оборудования непосредственно в США", – подчеркнул он.

Второй этап – восстановление. Соединенные Штаты, в частности, планируют нормализовать нефтяную отрасль Венесуэлы и обеспечить прозрачный рынок, "не подконтрольный коррупции и кумовству".

Третий этап – демократизация страны. Важным шагом является освобождение политических заключенных, которых в Венесуэле, по оценкам, до двух тысяч человек. Надо, чтобы они были привлечены к политической жизни страны.

"У нас много работы впереди. Люди, с которыми мы работаем, большую часть жизни прожили в гангстерском режиме, поэтому изменения не произойдут мгновенно. Но мы достигли значительного прогресса за три с половиной недели", – отметил Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венесуэле за последние недели освободили более ста политических заключенных на фоне давления со стороны Соединенных Штатов. В воскресенье, 19 января, из мест содержания вышли по меньшей мере 104 человека. Речь идет о людях, которых задерживали за их оппозиционную позицию и участие в протестах.

