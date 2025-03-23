Маск поплатился из-за заявлений о Starlink в Украине: Испания поставила на паузу большой контракт

Италия пока поставила на паузу переговоры с американской компанией SpaceX насчет Starlink. Это произошло из-за недавних высказываний руководителя компании миллиардера Илона Маска.

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Об этом в интервью La Repubblica сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. У него спросили, близко ли итальянское правительство к соглашению насчет Starlink.

Речь идет о намерениях правительства Италии гарантировать зашифрованную связь между властями, дипломатами и военными, которые работают в рискованных районах. Starlink является одним из претендентов на предоставление этой системы. Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать большое соглашение со SpaceX.

"Мне кажется, что все зашло в тупик, отчасти потому, что тема сместилась со Starlink на заявления человека и о человеке", – сказал Крозетто.

Он считает, что когда ситуация успокоится, переговоры вернутся на технический уровень. "Суть в том, что наиболее полезно и безопасно для страны", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "преданы предоставлению услуг" нашей стране.

Однако Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт упадет".

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что они будут вынуждены искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заверил Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink". Сам Маск в комментарии к посту Сикорского написал, что "нет никакой замены Starlink".

Позже миллиардер отметил, что спутниковая интернет-сеть Starlink никогда не будет отключена для украинских военных. Это не может быть разменной монетой. Маск добавил, что не сделает этого, даже если не согласен с политикой Украины.

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