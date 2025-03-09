'Будем вынуждены искать других': в Польше, финансирующей Starlink для Украины, ответили Маску

Приближенный к президенту США Дональду Трампу миллиардер Илон Маск на фоне отказа Штатов от помощи Украине намекнул на возможное отключение для украинской армии его системы спутникового связи Starlink. На это заявление отреагировали в Польше, напомнив, что Варшава ежегодно платит Маску за связь для украинских воинов около 50 миллионов долларов.

Видео дня

Об этом написал в своем аккаунте в сети Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул: если компания Маска SpaceX окажется ненадежным поставщиком – Польша будет искать альтернативу.

Утром 9 марта Маск заявил, что его система спутниковой связи Starlink является "основой" украинской армии, и что если она ее отключит – украинский фронт падет.

"Я буквально вызвал Путина на физический бой один на один над Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил. Меня тошнит от лет бойни в тупике, который Украина неизбежно потеряет. Это понимает любой, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС!!" – недвусмысленно намекнул на возможность отключения помощи Украине еще и в этом Маск.

Сикорский же, реагируя на этот твит, напомнил американскому миллиардеру и близкому соратнику Трампа: доступ к Starlink украинской армии он предоставляет не бесплатно, а за неплохие деньги.

"Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", – напомнил Сикорский Маску о том, что в мире ему есть кому составить конкуренцию.

Напомним, также Маск ранее Илон Маск устроил очередной скандал в сети. В этот раз поводом стала акция в поддержку помощи Украине со стороны США возле Белого дома. Сторонники продления такой помощи развернули гигантский флаг Украины. Маск же продемонстрировал полную неспособность представить, что кто-то в США может выходить на протесты бесплатно и иметь другие убеждения, чем Трамп и его окружение – и намекнул, что этих людей "наняли" украинские олигархи. Так что Маск призвал ввести против них санкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!