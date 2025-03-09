'Это все выдумки': Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink

Украину никто не угрожал отключить от терминалов Starlink, это вымысел. Но если бы это произошло, россияне сейчас были бы на границе с Польшей.

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Таким образом госсекретарь США Марко Рубио ответил главе польского МИД Радославу Сикорскому. Соответствующее сообщение американский политик опубликовал в соцсети Х.

"Это выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink", – отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что без Starlink в Украине россияне сейчас были бы на границе с Польшей.

"И скажи спасибо, потому что без Starlink Украина бы эту войну давно проиграла и россияне сейчас были бы на границе с Польшей", – заявил он.

Глава МИД Польши не замедлил ответить. Он, в частности, поблагодарил Рубио за то, что украинские солдаты могут рассчитывать на жизненно важный интернет-сервис.

"Благодарю, Марко, за подтверждение того, что отважные солдаты Украины могут рассчитывать на жизненно важный интернет-сервис, предоставленный совместно США и Польшей. Вместе Европа и Соединенные Штаты могут помочь Украине достичь справедливого мира", – написал Сикорский под сообщением Рубио.

Илон Маск также ответил польскому дипломату.

"Помолчи, маленький человек. Вы платите только малую часть стоимости. И замены Starlink нет", – написал он в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "преданы предоставлению услуг" нашей стране.

Однако Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт упадет".

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