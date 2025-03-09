Маск выдал, что 'весь украинский фронт рухнет', если он отключит Starlink

Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт рухнет".

Видео дня

Также он считает, что именно Starlink является костяком украинской армии. Об этом Маск заявил в социальной сети Х.

Миллиардер похвастался, что якобы бросил вызов российскому диктатору Владимиру Путину на "физический поединок". Кроме того, Маск пожаловался, что его "тошнит от многих лет бойни в тупике".

При этом миллиардер выдал, что Украина "неизбежно проиграет" в войне против России.

"Я буквально бросил вызов Путину на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink – это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет. Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась", – заявил миллиардер.

Напомним, американская компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "отданы предоставлению услуг" нашей стране.

Ранее сообщалось, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении услуг спутниковой связи в Украине, где он может заменить Starlink американского миллиардера Илона Маска. Хотя альтернативная компания имеет меньшее количество спутников на орбите и использует более старые технологии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!