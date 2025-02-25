Компания Starlink официально опровергла слухи о возможности прекращения работы в Украине

Американская компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "отданы предоставлению услуг" нашей стране.

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Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте в X (Twitter). Пресс-служба опубликовала короткий пост:

"Starlink полностью привержен предоставлению услуг в Украине. Любые слухи об обратном – категорически ложны".

Напомним: недавно агентство Reuters заявило, что представители администрации президента США Дональда Трампа якобы угрожали Украине немедленным отключением Starlink (который активно используется нашими военными на фронте), если Киев не согласится на соглашение по украинским природным ресурсам.

22 февраля польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что официальных оснований для этого быть не может, потому что и оборудование, и абонентскую плату за использование спутникового интернета Starlink оплачивает Польша.

Позже Илон Маск опроверг информацию об угрозах отключить Starlink и назвал журналистов, распространивших эту новость, лжецами.

Как ранее писал OBOZ.UA, интернет-терминалы Starlink на фронте используют не только украинские защитники, но и российские оккупанты. По данным Института изучения войны, таким образом ВС РФ пытаются достичь технологического паритета с ВСУ. С помощью спутникового интернета противник улучшает боевую координацию и эффективность своего тактического разведывательно-ударного комплекса.

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