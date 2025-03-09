Маск признался, намерена ли выключать терминалы Starlink для Украины

Спутниковая интернет-сеть Starlink никогда не будет отключена для украинских военных. Это не может быть разменной монетой.

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Об этом американский миллиардер, владелец Space X Илон Маск написал в своей соцсети Х. Он добавил, что не сделает этого даже если не согласен с политикой Украины.

Также Маск отметил, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все остальные коммуникации.

"Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы. Мы бы никогда не пошли на такое и не использовали это как разменную монету", - написал Маск.

Напомним, что днем, 9 марта, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что они будут вынуждены искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink. Поводом стали заявления Маска, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит Starlink.

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заверил Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink". Сам Маск в комментарии к посту Сикорского написал, что "нет никакой замены Starlink".

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "преданы предоставлению услуг" нашей стране.

Однако Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт упадет".

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