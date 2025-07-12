Маск искал в Трампе "образ отца": глава аппарата Белого дома раскрыла неожиданные подробности

Американский миллиардер Илон Маск воспринимал президента США Дональда Трампа как "отца". Во время своей работы в Белом доме у изобретателя была "почти отцовская фиксация" на Трампе.

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При чем в один момент "дружба перешла на личный уровень". Об этом в подкасте New York Post заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз.

По ее словам, Маск искал в Трампе "образ отца" и видел в американском президенте именно "отцовскую фигуру". Уайлз считает, что определённое время это было отличное партнёрство, а дружба между Трампом и Маском перешла на личный уровень. Изобретатель жил как гость в резиденции Трампа Мар-а-Лаго и стал почти что членом семьи президента.

"Президент был очень, очень добр к нему, а у Илона было так много, что он мог нам предложить. Он знал людей и технологии, о которых мы имели мало представления", – рассказала Уайлз.

В то же время глава аппарата Белого дома не до конца понимает, почему отношения между Маском и Трампом испортились. По её словам, американский президент до последнего верил, что Маск "всегда будет полезен рядом с нами".

Несмотря на скандальное завершение сотрудничества Маска с Трампом и обоюдные публичные обвинения, Уайлз называет техномиллиардера "завораживающей личностью". По словам главы аппарата Белого дома, Маск просто видит мир иначе и именно это в нём ценил Трамп.

Напомним, на День независимости США 4 июля Маск провел опрос в соцсети X относительно того, хотят ли американцы создания новой политической силы. Большинство проголосовало за, и уже на следующий день миллиардер анонсировал создание Партии Америки.

Вскоре президент США Дональд Трамп посмеялся над политическими амбициями миллиардера Илона Маска, который на днях заявил о желании создать новую политическую партию. Американский лидер выразил скепсис и назвал такую идею бессмысленной, не имеющей серьезного влияния на американскую политику.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент считает, что миллиардер Илон Маск должен сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. По его словам, советы директоров компаний Tesla и SpaceX, которыми владеет Маск, скорее всего, недовольны его политическими инициативами.

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