Миллиардер Илон Маск объявил о создании собственного политического проекта – "Партии Америки". Это произошло после того, как он в день независимости США 4 июля опубликовал опрос о появлении еще одной политсилы.

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Уже 5 июля в соцсети X Маск рассказал, что в соотношение 2 к 1 американцы хотят новую политическую партию. Он пообещал, что они ее получают, и это будет The America Party ("Партия Америки").

"В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь идет о банкротстве нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам вашу свободу", – написал бизнесмен.

В голосовании Маска по созданию новой партии приняло участие более 1,2 млн пользователей X. "За" проголосовали 65,4% опрошенных, "против" – 34,6%.

Также Маск хочет покончить с мнимой двухпартийностью, потому что, по его словам, Америка живет не в демократии, а в однопартийной системе. В другом посте он поделился картинкой двуглавой змеи, которую назвал "унипартийность", и написал: "Да".

Искусственный интеллект Grok в комментарии к посту Маска объяснил, что унипартия, где демократы и республиканцы часто придерживаются повестки дня истеблишмента, контролируется глобалистскими элитами, крупными корпорациями и образованиями глубокого государства. Они увековечивают бесконечные войны, долги и политику, отдающую предпочтение власть имущим над народом.

Вместо этого Википедия объясняет, что термин "однопартийность" используется для обозначения того, что якобы отдельные политические партии на самом деле функционируют как единая партия, и отметил, что он часто используется для описания Республиканской партии и Демократической партии США как двух лиц одной однопартийной партии. Этот термин также используют в отношении Британской Консервативной партии и Лейбористской партии.

Унипартийность подразумевает, что несмотря на публичные разногласия, две партии действуют за закрытыми дверями как единое целое, намеренно создавая социальную вражду и разделяя людей между собой, преследуя при этом единый тайный набор фактических целей. Далее предполагается, что эта "унипартийность" активно работает над подавлением любых настоящих альтернатив, используя контроль над СМИ и ограничение доступа к голосованию.

Происхождение этого термина прослеживается до скандала 1944 года, когда в письме, которое оказалось подделкой, утверждалось, что Франклин Д. Рузвельт выбрал Уэнделла Уилки своим оппонентом на выборах 1940 года.

Термин возродился в 2024 году, когда такие деятели, как Марджори Тейлор Грин и Роберт Ф. Кеннеди-младший, заявили, что двухпартийная система функционирует как однопартийная.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Илон Маск и президент США Дональд Трамп вступили в новую перепалку из-за законопроекта о дополнительных расходах. Дошло до того, что глава производителя электрокаров Tesla пригрозил создать собственную политическую партию America Party, которая составит конкуренцию двум ведущим в США политсилам – Республиканской и Демократической партиям. Зато глава Белого дома не исключил лишения его дотаций.

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