'Всегда была двухпартийная система': Трамп посмеялся над планами Маска создать собственную политическую партию. Видео

Президент США Дональд Трамп посмеялся над политическими амбициями миллиардера Илона Маска, который на днях заявил о желании создать новую политическую партию. Американский лидер выразил скепсис и назвал такую идею бессмысленной, не имеющей серьезного влияния на американскую политику.

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Об этом Трамп рассказал в комментарии журналистам, сообщает Clash Report. По его словам, Маск может развлекаться по этому поводу, но шансов на успех мало.

"Я считаю это смешным. Он может развлекаться с этим, но я действительно думаю, что это бессмысленно", – сказал президент, комментируя информацию о политических планах основателя Tesla и SpaceX.

Кроме этого, Трамп считает, что сейчас Республиканская партия очень успешна, а демократы "сбились с пути", но в США всегда была двухпартийная система. "И я думаю, что создание третьей партии только усиливает путаницу", – добавил он.

В собственной соцсети Truth Social Трамп также высказался о том, что ему грустно наблюдать, как Илон Маск "полностью сошел с рельсов, фактически превратившись в аварию поезда за последние пять недель".

"Он даже хочет создать Третью Политическую Партию, несмотря на то, что они никогда не преуспевали в Соединенных Штатах, кажется. Система не предназначена для них. Единственное, для чего хороши Третьи Партии, это создание полного и тотального разрушения и хаоса, и этого нам и так достаточно с радикально-левыми демократами, потерявшими свою уверенность и разум!" – написал Трамп.

Американский президент начал хвастаться Республиканскую партию, которая является "слаженно работающим механизмом". Он вспомнил, что только республиканцы приняли самый большой и "замечательный" законопроект такого рода в истории США.

"Это отличный законопроект, но, к сожалению для Илона, он отменяет абсурдный мандат на электромобили (EV), который заставил бы каждого купить электромобиль за короткий промежуток времени. Я решительно выступал против этого с самого начала. Теперь людям разрешено покупать все, что они хотят - бензиновые автомобили, гибриды (которые очень хорошо работают электромобили", – объяснил он.

Также Трамп рассказал, что Илон был не против принятия этого закона, когда полностью и безоговорочно поддерживал президента и его партию. При этом Маск попросил, чтобы один из его близких друзей руководил NASA, но, по словам президента США, это был "демократ с голубой кровью, никогда ранее не вносивший вклад в республиканскую деятельность".

"Моя главная задача – защищать американскую общественность!" – подытожил Трамп.

В соцсети X уже есть официальная страница партии Маска – America Party, которая "на самом деле представляет Америку", "без всякой принадлежности", а также "это ответ системе, которая перестала слушать". За ней следят более 220 тысяч пользователей.

Профиль оставляет репосты постов Илона, делает мемы о создании новой партии и унипартийности демократов и республиканцев.

В то же время Маск не прекращает публиковать на своей странице в X новые сообщения о политических планах и необходимости изменений:

"Партия Америки – это решение".

"Партия Америки" нужна для борьбы с единой партией республиканцев/демократов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент считает, что миллиардер Илон Маск должен сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. По его словам, советы директоров компаний Tesla и SpaceX, которыми владеет Маск, скорее всего, недовольны его политическими инициативами.

На День независимости США 4 июля Маск провел опрос в соцсети X относительно того, хотят ли американцы создания новой политической силы. Большинство проголосовало "За" и уже на следующий день миллиардер анонсировал создание "Партии Америки".

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