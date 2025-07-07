Не стоит лезть в политику: Бессент резко отреагировал на создание Маском собственной партии

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что миллиардер Илон Маск должен сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. Такое заявление он сделал после объявления Маском о создании новой политической силы – "Партии Америки".

Видео дня

Об этом Бессент сказал в программе CNN "State of the Union" 6 июля, пишет Reuters. По его словам, советы директоров компаний Tesla и SpaceX, которыми владеет Маск, скорее всего, недовольны его политическими инициативами. Руководство этих компаний может посоветовать Маску вернуться к бизнес-делам и не втягиваться в политические споры.

"Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера (в субботу), и они будут поощрять его сосредоточиться на своей бизнес-деятельности, а не на политической", – сказал Бессент.

Министр также предположил, что лично Маск не имеет большой популярности среди американцев. Зато он считает, что люди больше поддерживают идеи Министерства эффективности правительства (DOGE), которое Маск когда-то возглавлял, чем самого бизнесмена.

"Принципы DOGE были очень популярными", – сказал Бессент. "Я думаю, что если посмотреть на опросы, Илон – нет".

Реакция инвесторов и политиков на политические амбиции Маска

Объявление Маска о создании новой политической партии сразу же вызвало упрек со стороны инвестиционной компании Azoria Partners, которая 5 июля заявила, что отложит листинг своего биржевого фонда Azoria Tesla Convexity. Azoria должна была запустить ETF Tesla на этой неделе.

Кроме этого, инвестиционная компания Azoria Partners сообщила, что откладывает запуск нового биржевого фонда, связанного с акциями Tesla. В фирме заявили, что создание Маском политической партии создает конфликт с его ролью генерального директора Tesla.

Генеральный директор Azoria Джеймс Фишбек опубликовал в соцсети X несколько критических комментариев относительно новой партии и подтвердил свою поддержку Трампа.

"Я призываю Совет немедленно собраться и попросить Илона прояснить свои политические амбиции и оценить, совместимы ли они с его обязанностями перед Tesla в должности генерального директора. Я все еще надеюсь, что Илон снова полностью сосредоточится на Tesla. Если нет, я верю, что Совет директоров примет соответствующие меры", — отметил Фишбек.

Впоследствии он добавил, что "Илон не оставил нам другого выбора".

Председатель Совета экономических советников Трампа Стивен Миран защитил законопроект о снижении налогов на канале ABC: "Единственный, большой, хороший законопроект создаст рост благодаря турбонаддуву".

Зато Демократическая партия, похоже, приветствовала раскол между Трампом и Маском.

"Партия Трампа MAGA раскалывается по швам после его кошмарного законопроекта о бюджете", — сказал представитель Национального комитета Демократической партии Абхи Рахман. "Республиканцы просыпаются и сталкиваются с реальностью того, что они только что подписали собственные розовые листки, и отчаянно ищут кого-то другого, кого можно было бы обвинить".

Напомним, что Илон Маск, который был главным советником Трампа по вопросам сокращения и реорганизации федерального правительства в течение первых нескольких месяцев его президентства, сказал, что его новая партия на промежуточных выборах в следующем году будет стремиться устранить республиканских законодателей в Конгрессе, которые поддержали масштабное мероприятие, известное как "большой, хороший законопроект".

Белый дом напрямую не ответил на угрозу, высказанную Маском, но заявил, что принятие законопроекта показало, что Республиканская партия находится в крепкой форме.

"Как лидер Республиканской партии, президент Трамп объединил и расширил партию так, как мы никогда не видели", – сказал представитель Белого дома Гаррисон Филдс.

После нескольких месяцев поддержки кампании Трампа и регулярных визитов в Белый дом, Маск рассорился с президентом США из-за нового финансового закона. Трамп в ответ пригрозил лишить компании Tesla и SpaceX государственных субсидий и контрактов, заявив, что Маск недоволен, потому что закон уменьшает доступ к налоговым льготам для электромобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит" вопрос депортации миллиардера Илона Маска. По его словам, предприниматель, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!