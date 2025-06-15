Маск активировал Starlink в Тегеране в ответ на отключение интернета иранскими властями

Миллиардер Илон Маскзаявил, что спутниковая система связи Starlink активирована над территорией Ирана. Это произошло после того, как иранские власти отключили доступ к Интернету.

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Об этом он сообщил в субботу утром на платформе X, лаконично написав, что лучи включены. Речь идет об активации спутникового интернета над Ираном, который позволяет обходить государственные ограничения на доступ к сети.

Ранее американский аналитик Марк Левин распространил обращение с призывом предоставить Starlink-интернет иранцам, чтобы те могли оставаться на связи, получать доступ к информации и координировать действия во время возможных протестов. В сообщении отмечалось, что Иран отрезал весь Интернет, чтобы люди не могли организовывать сопротивление и общаться.

В свою очередь, Министерство связи Ирана подтвердило, что из-за сложной ситуации с безопасностью в стране были введены временные ограничения на доступ к Интернету. Это произошло после ударов Израиля по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Тем временем Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Десятки людей получили ранения, есть погибшие. Министр обороны Израиля Кац сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как решился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

Впоследствии стало известно, что большинство иранских ракет израильская ПВО смогла перехватить, однако часть достигла целей в разных уголках страны и вызвала разрушения. По меньшей мере три человека погибли, еще более 150 были ранены.

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