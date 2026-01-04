Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке: СМИ выяснили дату

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро, которого 3 января задержали военные США, должен появиться в суде не позднее, чем к вечеру понедельника, 5 января. Ожидается, что перед судом он предстанет в Нью-Йорке.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова нескольких чиновников. Они говорили, что Мадуро должен прибыть в аэропорт в районе Нью-Йорка.

По прибытии его должны доставить вертолетом в город, где он пройдет процедуру оформления и будет перевезен в тюрьму Metropolitan Detention Center в Бруклине.

На данным момент известно, что самолет, на борту которого находились Мадуро с женой, приземлился в Нью-Йорке.

Что произошло в Венесуэле

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой.

Обоих вывезли из страны, Трамп показал фото Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima. Диктатору и его жене Силии Флорес выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Между тем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к Соединенным Штатам Америки с требованием освободить задержанных президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Это должно быть сделано "немедленно".

Мы подробно разобрались в том, почему США нанесли удары по Венесуэле и чем Мадуро не угодил Трампу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут держать Венесуэлу под личным контролем, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Вашингтон настроен сделать страну "процветающей" во всей Южной Америке.

