Мадуро месяцами был 'на прицеле' ЦРУ: США знали о нем больше, чем нужно

Соединенные Штаты готовились к задержанию президента Венесуэлы в течение нескольких месяцев. В рамках этой подготовки небольшая группа сотрудников ЦРУ провела несколько месяцев в Венесуэле, отслеживая местонахождение и привычки Мадуро.

Эта работа началась в августе и, по словам источника, предоставила исключительную информацию о жизненном режиме Мадуро, что позволило без труда его задержать. Об этом сообщает издание Axios.

Подготовка к операции в Венесуэле

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что американцы знали, где жил, куда путешествовал, что ел и что носил Мадуро. Между тем, по словам президента Дональда Трампа, американские спецназовцы проводили подготовку на копии "крепости" Мадуро.

"Они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, со всей сталью, разбросанной повсюду", – сказал Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что операция едва не состоялась четырьмя днями ранее, но была отменена из-за погодных условий.

Сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии, который в четверг обсуждал ситуацию в Венесуэле с Трампом, заявил изданию Axios, что операция разрабатывалась в течение последних нескольких недель.

"В течение нескольких недель, вплоть до Рождества и Нового года, мужчины и женщины вооруженных сил США находились в состоянии готовности, терпеливо ожидая подходящих сигналов и приказа президента начать действия", – сказал он.

Как сообщили Axios несколько советников Трампа, в течение нескольких месяцев основным планом оставалась добровольная отставка Мадуро. При этом сам Трамп заявил, что несколько раз разговаривал с Мадуро, в том числе неделю назад. Во время таких переговоров президент Соединенных Штатов призывал Мадуро капитулировать.

Что предшествовало

Еще до вступления в должность в прошлом году Трамп и его советники дали Мадуро понять, что хотят, чтобы он покинул свой пост. План смены режима "развивался органично" в течение почти года, по мере того как Трамп все больше и больше сосредотачивался на Венесуэле, начиная с решения о том, следует ли одобрить лицензию компании Chevron на поставку венесуэльской нефти в Соединенные Штаты.

В августе 2025 администрация увеличила вознаграждение до 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро по обвинению в торговле наркотиками. Вскоре после этого США начали направлять в воды у берегов Венесуэлы огромное количество военных кораблей, самолетов-разведчиков, истребителей, бомбардировщиков, беспилотников и морских пехотинцев США.

Затем последовали нападения на предполагаемые суда, перевозившие наркотики, у берегов Венесуэлы, и публичное заявление Трампа о том, что он санкционировал тайные операции ЦРУ. Совсем недавно США захватили два танкера, перевозивших венесуэльскую нефть, а Трамп объявил о блокаде.

Напомним, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

