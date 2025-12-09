Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за воздушных шаров из Беларуси: что известно

По всей территории Литвы объявили чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, которые залетают в страну из Беларуси. Власти заявляют, что такие инциденты представляют непосредственную угрозу национальной безопасности и работе гражданской авиации.

Видео дня

Об этом сообщает литовский телеканал LRT. Известно, что такое решение приняли из-за регулярного запуска из Беларуси воздушных шаров с контрабандными грузами.

В министерстве внутренних дел страны отметили, что действие чрезвычайного положения не повлияет на повседневную жизнь граждан, потому что все меры будут направлены только на причастных к незаконной деятельности.

В ведомстве объяснили, что во время гибридных атак со стороны Беларуси воздушные шары препятствуют работе аэропорта и приводят к финансовым и репутационным потерям. Статус чрезвычайной ситуации позволит оперативно координировать действия государственных структур и при необходимости привлекать военных.

Генеральный комиссар полиции Артурас Паулаускас в эфире листовского радио сообщил, что решение правительства поможет эффективнее предотвращать и расследовать преступления, связанные с воздушной контрабандой.

Политики характеризуют события как элемент гибридной атаки.

Что предшествовало

Литва приняла решение сбивать воздушные шары, которые залетают с территории Беларуси, и на неопределенный срок закрыть границу с соседней страной. Государственная пограничная служба сообщила о закрытии пограничных пунктов в ответ на повторные запуски шаров.

Осенью воздушное пространство страны неоднократно нарушали метеозонды с контрабандой, которые летели с территории Беларуси. Так, 30 октября движение самолетов в Вильнюсском аэропорту Литвы временно приостановили. Причиной стало появление в воздушном пространстве страны воздушных шаров, которые двигались в направлении аэропорта.

Параллельно полиция Вильнюса получила несколько сообщений от местных жителей о метеозондах с коробками сигарет, которые упали на территории города. Правоохранители обнаружили контрабандные сигареты Minsk Capital и два GPS-передатчика с SIM-картами.

26 октября в небе над Литвой в четвертый раз за октябрь зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт в очередной раз закрывали на несколько часов.

Похожие случаи происходили и раньше. Так, 24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеошариков. Также вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов. Воздушные шары прибыли из Беларуси, 13-14 метеозондов заметили в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них находились непосредственно над Вильнюсским аэропортом.

Напомним, в Литве задержали трех человек, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью воздушных шаров. Обыски прошли в домах подозреваемых в Шальчининкском районе, после чего их взяли под стражу.

Также OBOZ.UA сообщал, что литовская Служба охраны государственной границы в понедельник, 17 ноября, провела масштабную операцию против контрабандистов. Злоумышленники воздушным шаром нелегально переправляли сигареты через границу с Беларусью. До проведения этой операции уже было выявлено более 100 человек, которые причастны к контрабандистам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!