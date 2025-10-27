'Разработан план': Литва решила полностью закрыть границу с Беларусью из-за инцидентов с метеоочками

Литва приняла решение сбивать воздушные шары, которые залетают с территории Беларуси, и на неопределенный срок закрыть границу с соседней страной. Государственная пограничная служба сообщила о закрытии пограничных пунктов в ответ на повторные запуски шаров.

Видео дня

Об этом сообщает LRT. Из-за серии инцидентов в понедельник премьер-министр Инга Ругинене созвала заседание Национальной комиссии по безопасности.

Вечером 26 октября из-за появления шаров, приближавшихся к зоне полетов, Вильнюсский аэропорт временно прекратил работу – это уже четвертый подобный случай в столице в течение недели. Во время встречи будут искать долгосрочные меры для решения кризиса, и не исключается длительное закрытие пограничных пунктов Медининк и Шальчинк.

"Разработан весь план действий по борьбе с незаконным проникновением и, как известно, на прошлой неделе были задержаны лица, и эти действия будут только усиливаться", – сообщила Ругинене.

По ее словам, к управлению ситуацией приобщается Министерство иностранных дел, которое вместе с ЕС будет согласовывать пакет дополнительных санкций против Беларуси. Также ведутся переговоры и координация с Польшей и Латвией; все действия будут согласовываться с союзниками в НАТО и ЕС.

Правительство уже подготовило решение о закрытии границы на неопределенный срок, но с определенными исключениями: дипломаты и дипломатическая почта смогут передвигаться, а также граждане Литвы и граждане ЕС будут иметь возможность пересечения.

Ругинене объяснила, что таким образом Литва посылает сигнал, что ни одна гибридная атака не будет толерироваться, и противодействие им будет самым строгим.

С понедельника, по ее словам, военные будут принимать "все меры", необходимые для остановки воздушных шаров, в частности осуществлять удары по объектам в случае нарушения воздушного пространства.

"Мы готовы принять даже самые жесткие меры, когда нарушается наше воздушное пространство", — подчеркнула премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября в небе над Литвой зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт закрывали на несколько часов. Это уже четвертый подобный случай за месяц.

Из-за рисков для гражданского населения и отсутствия военного положения власти Литвы избегают сбивания метеозондов, проникающих в воздушное пространство страны с территории Беларуси. Вместо этого рассматриваются другие варианты, например, технические решения или переговоры с дипломатическими представительствами, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!