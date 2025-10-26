Аэропорт в Вильнюсе снова закрывали из-за метеозондов из Беларуси
В ночь на 26 октября в небе над Литвой зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов.
Примечательно, что это уже четвертый подобный случай за месяц. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Национальный центр кризисного управления Литвы.
Вторжение в воздушное пространство
На время приостановки работы аэропорта Литва также закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью. Литовские власти проинформировали, что обнаруженные метеозонды представляли собой прилетевшие со стороны Беларуси воздушные шары с грузами.
Такой способ используют контрабандисты для переправки сигарет через границу. Задержания в связи с этим происходят и в самой Литве, когда подозреваемые пытаются забрать грузы с места приземления метеозондов.
Пролеты метеозондов из Беларуси в воздушное пространство соседних с ней стран ЕС нельзя назвать новой проблемой. Только с начала 2025 года Литва зафиксировала 500 таких случаев. Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишустис сообщал в начале октября, что воздушные шары с контрабандой сигарет обнаруживают также пограничники Латвии и Польши.
Работа аэропорта была парализована
Проблемой для Литвы в последние недели стало то, что метеозонды подлетают непосредственно к аэропорту Вильнюса из-за чего в международной воздушной гавани вводят ограничения на полеты. Только за октябрь к этим мерам в вильнюсском аэропорту прибегали четыре раза, предыдущее такое закрытие произошло лишь сутками ранее.
Некоторые представители литовской оппозиции критикуют отсутствие жесткой реакции властей на продолжающиеся инциденты, которые получили в прессе название "кризис шаров". Отдельно отмечается, что это происходит на фоне инцидентов с БПЛА над аэропортами в других странах Европейского Союза.
Напомним, 24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеошаров. Аэропорты оставались закрытыми до 02:00, а пункты пропуска на границе будут закрыты до полудня воскресенья.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что военные самолеты России снова вторглись в воздушное пространство Литвы, и это вызвало срочную реакцию НАТО. Вечером 23 октября Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!