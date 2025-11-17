Литва проводит масштабную операцию против контрабанды воздушными шарами из Беларуси: есть задержанные

Литовская Служба охраны государственной границы в понедельник, 17 ноября, провела массовую операцию против контрабандистов. Злоумышленники воздушным шаром нелегально переправляли сигареты через границу с Беларусью.

Об этом сообщает телеканал LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы. Уже удалось задержать четырех человек, однако их количество будет расти.

Детали операции

К операции привлекли более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые провели более 30 обысков в Вильнюсском и Друскининском самоуправлениях, а также в Варенском и Шальчининкском районах.

"Это четкий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель — сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной", — заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

В ходе этой операции полиция изъяла десятки GPS-навигаторов, а также средства связи и мобильные устройства, предназначенные для перевозки контрабанды. Во время обысков сотрудники полиции также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, а также транспорт, на котором передвигались контрабандисты.

До проведения этой операции уже было выявлено более 100 человек, которые причастны к контрабандистам.

Напомним, ранее в Шальчининском районе Литвы задержали трех человек, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью воздушных шаров. Они взяты под стражу.

Как сообщает OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко абсурдно заявил, что якобы литовцы сами перебрасывали сигареты с территории Беларуси с помощью метеорологических шаров, чтобы заработать на перепродаже.

