Литва проводит масштабную операцию против контрабанды воздушными шарами из Беларуси: есть задержанные
Литовская Служба охраны государственной границы в понедельник, 17 ноября, провела массовую операцию против контрабандистов. Злоумышленники воздушным шаром нелегально переправляли сигареты через границу с Беларусью.
Об этом сообщает телеканал LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы. Уже удалось задержать четырех человек, однако их количество будет расти.
Детали операции
К операции привлекли более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые провели более 30 обысков в Вильнюсском и Друскининском самоуправлениях, а также в Варенском и Шальчининкском районах.
"Это четкий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель — сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной", — заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
В ходе этой операции полиция изъяла десятки GPS-навигаторов, а также средства связи и мобильные устройства, предназначенные для перевозки контрабанды. Во время обысков сотрудники полиции также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, а также транспорт, на котором передвигались контрабандисты.
До проведения этой операции уже было выявлено более 100 человек, которые причастны к контрабандистам.
Напомним, ранее в Шальчининском районе Литвы задержали трех человек, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью воздушных шаров. Они взяты под стражу.
Как сообщает OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко абсурдно заявил, что якобы литовцы сами перебрасывали сигареты с территории Беларуси с помощью метеорологических шаров, чтобы заработать на перепродаже.
