Ограничения затронули десятки рейсов: аэропорт Вильнюса снова закрывали из-за метеозондов из Беларуси

В четверг, 30 октября, в 20:10 движение самолетов в Вильнюсском аэропорту Литвы временно приостановили. Причиной стало появление в воздушном пространстве страны воздушных шаров, которые двигались в направлении аэропорта. Ограничения сначала ввели на три часа, впоследствии продлили до 1:05 ночи пятницы.

Об этом сообщает LRT, по данным издания, движение возобновили в 22:43, после ликвидации угрозы. По данным администрации аэропорта, из-за остановки движения потеряли сотни тысяч евро как авиакомпании, так и сам аэропорт. Пассажиров отмененных рейсов призвали не приезжать в аэропорт, а обращаться к своим перевозчикам чтобы получить альтернативный вариант путешествия.

Причина инцидента

Параллельно полиция Вильнюса получила несколько сообщений от местных жителей о метеозондах с коробками сигарет, которые упали на территории города. Правоохранители обнаружили контрабандные сигареты Minsk Capital и два GPS-передатчика с SIM-картами.

По словам руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями Вильмантаса Виткаускаса, в тот вечер зафиксировали три воздушных шара с контрабандным грузом. Государственная пограничная служба уточнила, что два из них нашли в районе Варена, а еще один в Вильнюсе.

Другие случаи нарушения Литовского воздушного пространства

26 октября в небе над Литвой в четвертый раз за октябрь зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт в очередной раз закрывали на несколько часов.

Похожие случаи случались и раньше. Так 24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеошариков. Также вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов. Воздушные шары прибыли из Беларуси, 13-14 метеозондов заметили в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них находились непосредственно над Вильнюсским аэропортом.

