В Литве после обысков задержали подозреваемых в контрабанде, которую переправляли из Беларуси на воздушных шарах

В Литве задержали трех человек, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью воздушных шаров. Обыски прошли в домах подозреваемых в Шальчининском районе, после чего их взяли под стражу.

Прокурор ходатайствовал перед судом об избрании строжайшей меры пресечения – задержания сроком на месяц. Об этом пишет lrt.

По сообщению Службы охраны государственной границы, эти задержания являются продолжением операции, проведенной в начале ноября. Тогда в Варенском районе были задержаны автомобили Audi A6 и Škoda Octavia, которые перевозили белорусские сигареты, и пять человек, действовавших в составе организованной группы.

Сейчас ведется досудебное расследование по незаконной реализации акцизных товаров и контрабанды под руководством Каунасской окружной прокуратуры. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы до шести лет.

В этом году литовские пограничники уже задержали 107 человек, подозреваемых в контрабанде воздушным путем, тогда как в прошлом году их было 46. На склады службы попало более 1,3 миллиона пачек контрабандных сигарет, доставленных из Беларуси с помощью беспилотников и воздушных шаров.

Всего с начала года было изъято 4 миллиона пачек нелегальных сигарет.

Как ранее сообщалось, в октябре над территорией Литвы несколько раз зафиксированы полеты метеорологических зондов с контрабандой, которые нарушали работу аэропортов страны.

В связи с этим правительство приняло решение закрыть до 30 ноября последние контрольно-пропускные пункты на литовско-белорусской границе – Мядининский и Шальчининский. Движение через Шальчининский пункт полностью прекращено, а через Мядининский – только за отдельными исключениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова отличился абсурдным заявлением. Он заявил, что якобы литовцы сами перебрасывали сигареты с территории Беларуси с помощью метеорологических шаров, чтобы заработать на перепродаже.

