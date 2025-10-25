Литва закрыла аэропорты и границу с Беларусью из-за вторжения десятков воздушных шаров: это уже третий инцидент за месяц

24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеошариков. Это уже третий подобный инцидент в стране за октябрь.

Видео дня

Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на заявления литовских властей. Известно, что аэропорты оставались закрытыми до 02:00, а пункты пропуска на границе будут закрыты до полудня воскресенья.

В Национальном центре управления в кризисных ситуациях Литвы отметили, что радары зафиксировали "десятки воздушных шариков", залетевших в воздушное пространство страны. Агенство сообщает, что такие шары могут использоваться контрабандистами для перевозки сигарет, а местные власти обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в бездействии.

На следующей неделе в Литве должно состояться заседание Комиссии национальной безопасности, где планируют рассмотреть краткосрочные шаги для противодействия контрабандистам.

Добавим, что похожие случаи случались ранее. Так вечером 4 октября воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, в связи с чем самолеты не могли покинуть воздушную гавань и зайти на посадку. Временные ограничения были связаны с появлением воздушных шаров.

По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях, поздно вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили "25 метеозондов, которые обычно используются контрабандистами". По словам представителя центра Дарюса Буты, воздушные шары прибыли из Беларуси, 13-14 воздушных шаров были замечены в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них находились непосредственно над Вильнюсским аэропортом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военные самолеты России снова вторглись в воздушное пространство Литвы, что вызвало срочную реакцию НАТО. Вечером 23 октября Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай. Российские самолеты Су-30 и Ил-78 пролетели примерно 700 метров над территорией страны и находились в литовском небе около 18 секунд, после чего покинули воздушное пространство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!