"Купились на дерьмо демократов": Трамп раскритиковал своих сторонников из-за позиции по делу Эпштейна

В среду, 16 июля, президент США Дональд Трамп раскритиковал своих сторонников из-за их позиции по делу Эпштейна. Он считает, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом это"новая афера демократов"

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Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social. В частности, он заявил, что те, кто его осуждают"купились на дерьмо демократов".

"Их новая афера – это то, что мы навсегда назовем"аферой Джеффри Эпштейна". И мои бывшие сторонники купились на эту чушь целиком", – написал он.

Трамп подчеркнул, что не нуждается в поддержке его экс-сторонников, которые поверили в эти обвинения. По его словам, СМИ и демократы пытаются подменить обсуждение достижений его администрации повесткой о "сфабрикованной афере".

"Они не усвоили урок. И, вероятно, никогда не усвоят, даже после того, как были обмануты безумными левыми в течение долгих восьми лет", – написал Трамп.

Он отметил, что споры вокруг дела Эпштейна отвлекают внимание от успехов его президентства. И добавил, что за 6 месяцев он добился большего успеха, чем, возможно, любой президент в истории США.

Но все, о чем эти люди хотят говорить – это о мистификации Джеффри Эпштейна? Пусть эти слабаки выполняют работу демократов и даже не думают говорить о нашем невероятном и беспрецедентном успехе, потому что мне больше не нужна их поддержка", – резюмировал свое сообщение Трамп.

Что такое "файлы Эпштейна"

Речь идет о документах, которые содержат имена влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоубизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштейн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, совершались преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста в 2019 году многие свидетели заявляли, что Эпштейн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован. Собственно, именно эту закрытость и использует Маск как аргумент – мол, среди фамилий в "файлах" есть и Дональд Трамп.

Трамп и Эпштейн: давнее знакомство

В 2002 году в интервью журналу "Нью-Йорк" Трамп назвал Эпштейна "замечательным парнем", которого знает уже 15 лет. "Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины, как и мне, и многие из них моложе", – говорил тогда бизнесмен. Однако уже в 2019-м, после разразившегося скандала, Трамп заявил, что давно не общался с Эпштейном и "не является его поклонником".

Несмотря на это, в 2022 году имя Трампа снова появилось в связи с делом Вирджинии Джуффре – жертвы Эпштейна. По словам женщины, ее впервые "подобрали" на курорте Трампа в Мар-а-Лаго. Хотя непосредственных обвинений против тогда еще экс-президента не было, эта деталь снова поставила под сомнение его полную непричастность.

Официально имя Дональда Трампа не упоминается ни в одном обвинительном акте по делу Эпштейна. Однако многочисленные свидетельства, факты знакомства и роль его курорта в вербовке жертв вызывают вопросы. А отказ администрации рассекретить полные "файлы Эпштейна" подливает масла в огонь.

Политическая война Трампа и Маска

Новые заявления Маска прозвучали после острой публичной ссоры с президентом. Все началось с того, что Маск раскритиковал новый налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна". После этого акции компании Маска начали стремительно дешеветь.

Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке, намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента. Кроме того, он объявил о выводе из эксплуатации одного из своих космических кораблей – жест, который символизирует конец сотрудничества с правительством США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Ответ предпринимателя не заставил себя ждать.

Недавно Илон Маск снова раскритиковал Дональда Трампа за его позицию по делу Эпштейна. На этот раз олигарх и миллиардер призвал президента США опубликовать файлы, касающиеся скандального дела.

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