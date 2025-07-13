'Просто опубликуйте файлы': Маск раскритиковал Трампа за его позицию по делу Эпштейна

Противостояние бизнесмена Илона Маска и американского президента Дональда Трампа продолжается. На этот раз олигарх и миллиардер призвал президента США опубликовать файлы, касающиеся скандального дела Джеффри Эпштейна.

Видео дня

Об этом Маск написал в своей соцсети Х (Twitter). Он отметил, что Дональд Трамп обещал сделать это во время своей каденции.

"Серьезно. Он сказал "Эпштейн" полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить о нем. Просто опубликуйте файлы, как и обещали", – написал Маск в X.

Стоит отметить, что этот пост бизнесмен опубликовал в ответ на сообщение Дональда Трамп в Truth Social. В нем президент США, в частности, выступил в защиту американского генерального прокурора Пэм Бонди на фоне ее критики со стороны некоторых бывших и нынешних членов Белого дома в связи с публикацией служебной записки об обвинениях в склонении несовершеннолетних к проституции.

"Что происходит с моими "мальчиками" и, в некоторых случаях, "девочками"? Они все преследуют генерального прокурора Пэм Бонди, которая делает фантастическую работу. Мы в одной команде. И мне не нравится то, что происходит. У нас идеальная администрация, о которой говорит весь мир, а некоторые "эгоисты" пытаются навредить ей, и все это из-за этого парня, Джеффри Эпштейна", - заявил президент.

По словам Трампа, в попытках дестабилизировать деятельность Белого дома виноваты его политические противники, включая экс-президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также "неудачников и преступников из администрации предыдущего президента Джо Байдена", которые создали файлы Эпштейна.

"Почему эти леворадикальные сумасшедшие не обнародовали файлы Эпштейна? Если там было что-то, что могло навредить движению MAGA (Make America Great Again – OBOZ.ua), то почему они этим не воспользовались?" – поинтересовался Трамп.

Напомним, что скандал разразился в связи с тем, что Минюст США и ФБР распространили документ, в котором говорится об отсутствии доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей "списком клиентов" проституток или был убит, находясь в заключении.

Недавно американский миллиардер Илон Маск, который покинул пост советника президента США Дональда Трампа, обвинил главу Белого дома в причастности к громкому делуДжеффри Эпштейна – финансиста, которого подозревали в создании глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Скандальное заявление Маска прозвучало в его соцсети X и мгновенно вызвало политическое землетрясение.

Что такое "файлы Эпштейна"

Речь идет о документах, содержащих имена влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштейн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, совершались преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста в 2019 году многие свидетели заявляли, что Эпштейн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован. Собственно, именно эту закрытость и использует Маск как аргумент – мол, среди фамилий в "файлах" есть и Дональд Трамп.

Трамп и Эпштейн: давнее знакомство

В 2002 году в интервью журналу "Нью-Йорк" Трамп назвал Эпштейна "замечательным парнем", которого знает уже 15 лет. "Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины, как и мне, и многие из них моложе", – говорил тогда бизнесмен. Однако уже в 2019-м, после взрыва скандала, Трамп заявил, что давно не общался с Эпштейном и "не является его поклонником".

Несмотря на это, в 2022 году имя Трампа снова появилось в связи с делом Вирджинии Джуффре – жертвы Эпштейна. По словам женщины, ее впервые "подобрали" на курорте Трампа в Мар-а-Лаго. Хотя непосредственных обвинений против тогда еще экс-президента не было, эта деталь снова поставила под сомнение его полную непричастность.

Официально имя Дональда Трампа не упоминается ни в одном обвинительном акте по делу Эпштейна. Однако многочисленные свидетельства, факты знакомства и роль его курорта в вербовке жертв вызывают вопросы. А отказ администрации рассекретить полные "файлы Эпштейна" подливает масла в огонь.

Политическая война Трампа и Маска

Новые заявления Маска прозвучали после острой публичной ссоры с президентом. Все началось с того, что Маск раскритиковал новый налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна". После этого акции компании Маска начали стремительно дешеветь.

Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке, намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента. Кроме того, он объявил о выводе из эксплуатации одного из своих космических кораблей – жест, который символизирует конец сотрудничества с правительством США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Ответ предпринимателя не заставил себя ждать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!