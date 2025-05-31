'Количество не важно': Индия впервые признала потерю истребителей во время боев с Пакистаном

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии Анил Чаухан впервые публично подтвердил, что во время вооруженного конфликта с Пакистаном страна понесла потери боевой авиации. Однако сколько именно истребителей было потеряно, он не уточнил.

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По его словам, цифры в этом случае – не главное. Об этом Чаухан рассказал в интервью Bloomberg.

"Важно не то, что самолет был сбит, а то, почему он был сбит", – рассказал военный.

При этом он резко опроверг заявления Пакистана о шести сбитых индийских истребителей, назвав их "абсолютно ложными". Впрочем, и сам он никаких цифр не назвал.

Зато генерал обратил внимание на то, что действительно имеет значение - изучение ошибок и дальнейшее усиление обороноспособности.

"Почему они были сбиты, какие ошибки были сделаны - это важно. Цифры не важны", – заявил военачальник.

По словам Чаухана, индийское командование провело анализ допущенных просчетов, оперативно их исправило, а уже через два дня после инцидента авиация страны снова вышла на боевые позиции – для нанесения дальних ударов.

Это заявление стало первым публичным и, фактически, официальным подтверждением потери боевых самолетов Индией во время напряженной фазы противостояния с Пакистаном, которая началась 7 мая.

Напомним, военное руководство Индии заявило, что Пакистан начал переброску войск к государственной границе. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к наступательной операции.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание органа, который контролирует ядерный арсенал.

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