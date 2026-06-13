Китай обучал сотни солдат РФ для войны против Украины: в ЕС заявили, что располагают доказательствами

У Евросоюза есть доказательства того, что Китай готовит российских солдат к войне против Украины. Официально Пекин это отрицает, хотя сразу несколько известных международных агентств сообщали, что вооруженные силы Китая тайно обучали не менее 200 российских военнослужащих в КНР в прошлом году.

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О том, что у Евросоюза есть доказательства такого "сотрудничества" РФ и КНР, украинскому вещателю рассказал неназванный высокопоставленный чиновник ЕС. Причем собеседник вещателя использовал present continuous, то есть настоящее время.

"Наши службы подтвердили, что такая подготовка проходит в нескольких местах на территории Китая. Речь идет о сотнях человек, но это противоречит тому, что нам до сих пор сообщали китайские стороны. Это конкретная подготовка солдат, некоторые из которых впоследствии оказались на войне или на передовой", – цитирует вещатель свой европейский источник.

Так или иначе, уже в следующий понедельник в Люксембурге европейские министры будут обсуждать отношения ЕС с КНР. Причем глава европейской дипломатии Кая Каллас будет акцентировать внимание"на взаимодействии с такими мощными партнерами, как Китай", отметил собеседник украинского вещателя.

"Будут обсуждаться отношения между ЕС и Китаем, где, очевидно, министры иностранных дел сосредоточатся больше на вопросах внешней и оборонной политики, а также на проблемах зависимости оборонной промышленности от Китая или цепочек поставок нашей оборонной промышленности. И в зависимости от китайских экономических игроков", – отметил источник "Суспильного".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце лично попросил его повлиять на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины.

Напомним, как осенью прошлого года разразился скандал, и МИД Украины даже вызвал посла Китая для дачи показаний о присутствии китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ. Это произошло после того, как украинские защитники во время боевых действий против российских агрессоров взяли в плен нескольких китайцев.

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