Китай тайно тренировал российскую армию: часть бойцов уже воюют - медиа

Китайские военные структуры в конце 2025 года тайно обучали около 200 российских военных на своей территории. Часть из них после завершения курсов вернулась к участию в войне против Украины.

Об этом заявили сразу три европейские разведывательные службы, а также свидетельствуют документы, которые получило агентство Reuters. В распоряжении журналистов оказалось двуязычное российско-китайское соглашение, подписанное 2 июля 2025 года высокопоставленными чиновниками обеих армий в Пекине.

Речь идет об учениях по использованию беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронетанковой пехоты. По данным европейских разведок, программа проходила на базах в Пекине, Нанкине и других городах Китая.

В документе указано, что российские военные должны пройти подготовку на китайских военных объектах, а сотни китайских военных – пройти обучение в РФ. Также в соглашении прямо запрещалось освещение этих поездок в медиа и информирование третьих сторон.

Обучение без огласки

В Reuters отметили, что Китай публично продолжает называть себя нейтральной стороной в войне РФ против Украины и заявляет о поддержке мирных переговоров. В то же время источники в европейских спецслужбах считают, что подготовка российских военных на оперативном и тактическом уровнях свидетельствует о значительно более глубоком вовлечении Пекина в войну, чем было известно ранее.

Министерства обороны России и Китая не ответили на запросы журналистов о деталях сотрудничества. А вот в МИД КНР Reuters заявили, что Пекин "последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции" относительно войны в Украине и "способствует мирным переговорам".

И все же, как говорят собеседники агентства, взаимодействие между армиями двух стран в последнее время стало значительно теснее. Особенно после того, как Запад начал изолировать Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, а Китай остался одним из ключевых покупателей российских энергоносителей.

Дроновая подготовка

В материале говорится, что беспилотники стали одним из главных видов вооружения в войне РФ против Украины. И именно это направление было центральным в большинстве учебных программ для российских военных в Китае.

По данным Reuters, часть российских военных, прошедших обучение, были инструкторами разного уровня – от младших сержантов до подполковников. Европейские спецслужбы считают, что они могли передавать полученные знания другим подразделениям уже после возвращения в Россию.

Одна из разведок также установила личности нескольких российских военных, которые после обучения в Китае участвовали в боевых операциях с применением дронов во временно оккупированном Крыму и на территории Запорожской области.

Reuters отмечает, что ранее китайские военные уже проходили обучение в России, однако подготовка российских военных в Китае стала новым этапом сотрудничества между двумя странами.

Учения и полигоны

Журналисты Reuters также ознакомились с внутренними отчетами российских военных об отдельных этапах обучения в Китае. В документах описываются по меньшей мере четыре курса, проведенные в конце 2025 года.

Один из них проходил в филиале Пехотной академии сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в городе Шицзячжуан. Там около 50 российских военных обучались ведению общевойскового боя и работе с 82-мм минометами вместе с беспилотниками, которые использовались для обнаружения целей.

Другой курс был посвящен противовоздушной обороне и борьбе с дронами. Российских военных учили работать со средствами радиоэлектронной борьбы, специальными ружьями против БПЛА, сетками для перехвата дронов и другими системами. Двое собеседников Reuters заявили, что этот объект расположен в городе Чжэнчжоу.

Отдельную программу провели в Центре военной авиации Народно-освободительной армии Китая в городе Ибинь. Там российских военных обучали работе с FPV-дронами, использованию авиасимуляторов и управлению несколькими типами беспилотников.

Еще один курс состоялся в Нанкинском университете военной инженерии. По информации Reuters, российских военных обучали минному делу, работе со взрывчаткой, разминированию и обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

Фото в форме

В отчетах, которые изучило агентство, содержались фотографии российских военных в форме во время занятий с китайскими инструкторами. На снимках видны учения с инженерным оборудованием, поиск мин и практические упражнения на полигонах.

В Reuters напомнили, что еще в сентябре 2025 года сообщали о сотрудничестве российского производителя ударных дронов с китайскими частными компаниями. Тогда речь шла о технических разработках для беспилотников. После этого Евросоюз ввел санкции против двух китайских компаний, которые фигурировали в расследовании.

На фоне этих данных особое внимание привлекает предстоящий визит российского диктатора Путина в Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин должен принять его уже на этой неделе. В Москве и Пекине называют это подтверждением "всепогодного партнерства" между двумя странами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

