Путин хочет воевать ещё три года: поручил найти средства в бюджете

Военные расходы РФ и в дальнейшем будут оставаться приоритетом при составлении федерального бюджета на ближайшие три года. Страна-агрессор должна одновременно обеспечить "укрепление обороны" и выполнение первоочередных социальных задач. Таким образом, Кремль ставит перед собой цель и в дальнейшем сохранять высокий уровень финансирования войны.

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Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с депутатами Государственной думы VIII созыва. Информацию обнародовали российские СМИ.

Во время выступления перед депутатами Путин заявил, что Россия продолжит формировать бюджет с приоритетом на оборонный сектор.

"Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации и готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", — сказал он.

Также российский президент обвинил Запад в запуске "русофобской машины", рекордном количестве санкций и заявил, что "никому и никогда" не удастся "сломить народ России".

Отдельно Путин подчеркнул, что при подготовке бюджета на 2027–2029 годы приоритетными останутся "укрепление обороны страны" и "решение первоочередных социальных задач".

В законе о федеральном бюджете на 2026 год Россия изначально заложила 12,9 триллиона рублей на статью "Национальная оборона". При этом реальные военные расходы могут превысить запланированный уровень ещё на 4–5 триллионов рублей. Для финансирования этих расходов Минфин РФ, по данным агентства, готовит сокращение гражданских бюджетных программ и планирует привлечь еще 2–3 триллиона рублей государственного долга.

По подсчётам научного сотрудника Немецкого института международной безопасности Яниса Клюге, только за первый квартал 2026 года Россия потратила на войну против Украины 5,9 триллиона рублей. Это на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а совокупные расходы на войну с 2022 года, по его оценке, уже достигли 53 триллионов рублей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ обочередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Это уже второе такое решение за лето, а общее количество военнослужащих теперь должно достичь 1 млн 535 тыс. человек.

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