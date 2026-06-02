Трамп лично просил Си Цзиньпина оказать давление на Путина, чтобы прекратить войну в Украине – SCMP

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце лично попросил его повлиять на российского диктатора Путина для прекращения войны против Украины. По данным источников, американский лидер поднял этот вопрос на фоне осложнения переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Об этом заявило издание South China Morning Post со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров. Собеседники газеты утверждают, что тема войны в Украине была одной из важных во время саммита в Пекине.

По словам источников, Трамп подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик и требуют новых дипломатических усилий. Он призвал китайскую сторону использовать свое влияние на Россию для возвращения ее к диалогу с Украиной.

Попытка привлечь Пекин

По информации издания, обращение Трампа к Си Цзиньпину свидетельствует о стремлении Вашингтона активнее привлечь Китай к процессу урегулирования войны. После возвращения в Белый дом американский президент определил прекращение боевых действий в Украине одним из приоритетов своей внешней политики.

Источники отмечают, что американская сторона рассматривает Китай как государство, которое имеет рычаги влияния на Кремль. Именно поэтому Трамп поднял этот вопрос непосредственно во время переговоров с китайским лидером.

Что известно

Собеседники South China Morning Post сообщили, что Трамп прямо призвал Си Цзиньпина воспользоваться своими контактами с Москвой. Он отметил необходимость вернуть стороны к переговорному процессу.

В материале также отмечается, что это обращение отражает новый подход Вашингтона к урегулированию конфликта. Администрация Трампа пытается расширить круг международных участников, которые могут повлиять на ситуацию и способствовать поиску путей завершения войны.

Напоминаем, что на сайте Кремля опубликован перечень документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина. И, судя по этому перечню, визит провалился. Подписаны сплошные меморандумы о взаимопонимании между различными ведомствами и институтами, а также соглашения о сотрудничестве в сфере СМИ. То есть документы – ни о чем.

