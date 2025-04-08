Пленные китайские военные: в МИД Украины вызвали посла Китая для дачи объяснений

В Министерстве иностранных дел Украины вызвали посла Китая для дачи показаний по поводу присутствия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ. В Киеве осудили этот поступок и требуют объяснений от Пекина.

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Соответствующее сообщение в соцсети Х сделал министр МИД Андрей Сибига. Это произошло после того, как ВСУ взяли в плен двух китайских военнослужащих в Донецкой области.

"Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских войск. Мы вызвали Временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и требовать объяснений", – говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что вовлечение китайских граждан в состав армии РФ, которые вторглись в Украину, ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники в Донецкой области захватили в плен двух китайских военных. Это произошло в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. У них были документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая.

Украинский лидер поручил министру иностранных дел Украины связаться с Пекином и выяснить, "как Китай собирается на это реагировать".

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китаю в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", – объяснил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Китай заявил о готовности играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, но с важным нюансом. Пекин одновременно поддерживает страну-агрессора Россию в отстаивании ее "интересов". Также Пекин продолжает выступать за переговоры и "справедливое" мирное соглашение, учитывающее позиции всех участников конфликта.

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