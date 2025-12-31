Кипр возглавит Совет ЕС с 1 января 2026 года: будет ли в приоритете Украина

Кипр с 1 января 2026 года возьмет на себя председательство в Совете Европейского Союза, и поддержка Украины станет одним из важнейших направлений его работы. Страна обещает принести "новый подход" как к переговорам о вступлении Украины в ЕС, так и по другим вопросам, главные из которых – оборона и проблемы миграции.

Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос. Его цитирует The Guardian.

По словам Комбоса, несмотря на то, что Кипр является одним из самых маленьких государств блока, со своим председательством в ЕС он справится дисциплинированно и преданно, а также с "другим мышлением".

"Мы считаем, что малые государства могут многое предложить в таких ситуациях. Это совсем другой способ мышления, который можно принести за стол переговоров, другой подход. Как маленькое государство, мы преданы своему делу. Мы не рассматриваем председательство как нечто, что мы вынуждены делать, мы хотим сделать это наилучшим образом", – заверил министр.

Поддержка Украины

Комбос пообещал, что внимание ЕС будет оставаться сосредоточенным в Украине, которая охвачена войной уже четвертый год, противостоя агрессии России.

Он отметил, что позиция Кипра по Украине формируется на основе собственного исторического опыта. Кипр очень хорошо знает, что такое военные конфликты и оккупация, ведь пережил турецкое вторжение, поэтому болезненно воспринимает украинскую ситуацию.

"Повестка дня справедливо касается Украины, и она такой будет оставаться. Но мы хотим учесть вопросы, касающиеся более широкого региона Ближнего Востока, поскольку мы также рассматриваем Кипр как часть этого региона", – добавил Комбос.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран Европейского Союза вместе с партнерами из Канады провели очередные консультации по войне в Украине, заявив о намерении активизировать дипломатические усилия для продвижения мирного процесса. Переговоры состоялись на фоне обострения информационной риторики со стороны России и дискуссий вокруг так называемого мирного плана Дональда Трампа.

