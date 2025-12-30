'Продвигаем мирный процесс вперед': лидеры ЕС провели переговоры по Украине

Лидеры стран Европейского Союза вместе с партнерами из Канады провели очередные консультации по войне в Украине, заявив о намерении активизировать дипломатические усилия для продвижения мирного процесса. Переговоры состоялись на фоне обострения информационной риторики со стороны России и дискуссий вокруг так называемого мирного плана Дональда Трампа. Участники встречи отметили, что нынешний этап требует максимальной прозрачности и честности от всех сторон, в том числе и от России.

Об итогах переговоров в Берлинском формате сообщил канцлер Германии в соцсети X, подчеркнув необходимость продолжения совместного давления на Россию. Текущее развитие событий вокруг войны и дипломатических контактов также освещает Sky News в режиме онлайн-трансляции.

Европейские лидеры согласились, что без реальных шагов со стороны Москвы любые мирные инициативы будут оставаться декларативными. Как отмечается, консультации состоялись в формате закрытых обсуждений между лидерами ЕС и канадскими партнерами. Ключевой темой стала координация позиций относительно будущих мирных переговоров и возможных сценариев прекращения огня.

Отдельно обсуждались политические сигналы из Вашингтона после заявлений Дональда Трампа, который резко отреагировал на утверждения России о якобы "атаке" Украины на одну из резиденций Владимира Путина.

На этом фоне Китай прокомментировал ситуацию, призвав стороны к сдержанности, что, по оценкам европейских дипломатов, может свидетельствовать о попытке Пекина сохранить баланс в международной риторике. В ЕС подчеркивают, что любые мирные планы, в том числе инициативы, которые обсуждают в США, должны основываться на международном праве и уважении к суверенитету Украины.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации и поддерживать постоянный контакт с Киевом. Европейские лидеры также отметили, что мир возможен только при условии реальных гарантий безопасности для Украины и прекращения агрессии со стороны России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия усилит переговорную позицию в вопросе дипломатического урегулирования войны с Украиной. При этом Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют "доверительный диалог".

По словам Дмитрия Пескова – спикера Кремля, неподтвержденные атаки на якобы резиденцию российского диктатора "не способны пошатнуть диалог между РФ и США".

