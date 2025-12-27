Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня: что известно

После очередного обострения военной ситуации в начале декабря Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня. В совместном заявлении министров обороны обеих стран говорится, что решение прекратить огонь принято на фоне мирных переговоров между двумя соседними странами.

Обе стороны согласны на немедленное прекращение огня начиная 27 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Война между Камбоджей и Таиландом

Согласно заявлениям министров обороны, обе стороны согласны на немедленное прекращение огня после подписания совместного заявления, начиная с 12:00 27 декабря 2025 года.

Решение принято в отношении всех видов оружия, включая нападения на гражданское население, гражданские объекты и инфраструктуру, а также на военные цели любой из сторон, во всех случаях и во всех районах.

Специальноый генеральный пограничный комитет обеих стран обнародовал заявление на фоне мирных переговоров между двумя соседними странами после того, как в начале декабря возобновилась напряженность на границе, унесшая десятки жизней.

Соглашение о прекращении огня было подписано министром обороны Таиланда Наттапхоном Накрпханитом и его камбоджийским коллегой Теа Сейхой.

"Обе стороны согласны сохранить текущую численность войск без дальнейших перемещений. Любое усиление войск усилит напряженность и негативно повлияет на долгосрочные усилия по урегулированию ситуации", – говорится в совместном заявлении.

Перемирие положило конец 20-дневным боям, в результате которых погибло по меньшей мере 101 человек и более полумиллиона человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

В рамках соглашения о прекращении огня обе стороны договорились, что жители приграничных районов, пострадавших от боевых действий, теперь смогут вернуться в свои дома.

Как сообщал OBOZ.UA, новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля, когда на спорной приграничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа – Таиланд в применении кассетных боеприпасов.

28 июля стороны объявили о прекращении огня. Соглашение было достигнуто на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который пригрозил заморозить торговые договоренности с обеими странами, если боевые действия не остановятся.

