Таиланд и Камбоджа согласились на 'немедленное и безусловное' прекращение огня: что известно

Таиланд и Камбоджа согласились на "немедленное и безусловное" прекращение огня в понедельник, 28 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и его коллега из Камбоджи Хун Манет пожали друг другу руки после переговоров.

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Об этом сообщает The New York Times. С прошлой недели обе страны начали наносить друг другу удары на спорной границе.

Переговоры в Путраджайе были организованы малайзийскими и американскими представителями в официальной резиденции премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Главным дипломатом от США выступил посол в Малайзии Эдгард Д. Каган. Как сообщили малайзийские чиновники, на встрече также присутствовали китайские дипломаты в роли наблюдателей.

США и Китай имеют важные стратегические и экономические интересы в Таиланде и Камбодже, поэтому усиливают давление на эти страны с требованием прекратить вооруженное противостояние. В субботу президент Трамп заявил, что уже провел разговоры с обеими сторонами конфликта и подчеркнул: Соединенные Штаты не будут рассматривать никаких торговых договоренностей с Таиландом или Камбоджей, пока не будут прекращены боевые действия.

В материале отмечается, что пока не понятно, станет ли договоренность реальным шагом к перемирию. На прошлой неделе Камбоджа сообщила о согласии на прекращение огня, достигнутое при участии Малайзии, однако обвинила Таиланд в отказе соблюдать соглашение. Таиланд, со своей стороны, заявил, что перемирие возможно только в "надлежащих условиях на местах", и указал на продолжение атак со стороны Камбоджи как на свидетельство ее недобросовестного поведения.

На данный момент количество погибших в новом обострении конфликта между Таиландом и Камбоджей превысило потери, зафиксированные во время предыдущей волны боевых действий 2008-2011 годов, когда погибло 34 человека. Последние столкновения вспыхнули после двух месяцев напряженности вокруг спорной пограничной территории. Обе стороны и в дальнейшем обмениваются обвинениями в провокациях.

На утреннем брифинге представитель министерства обороны Камбоджи, генерал-лейтенант Мали Сочеата, заявила, что тайские военные открыли огонь по двум древним храмам, на которые претендуют обе страны. По ее словам, Таиланд привлек военную авиацию для ракетных ударов и продолжает вести агрессивные атаки против Камбоджи.

В воскресенье, после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о своем вмешательстве в дипломатический процесс, местные жители с надеждой начали говорить о потенциальной роли США в прекращении огня между сторонами.

Ранее Трамп установил дедлайн до 1 августа для 12 стран, включая Таиланд и Камбоджу, чтобы заключить торговые соглашения с США, пригрозив в случае отказа ввести 36%-й тариф на товары, импортируемые американскими компаниями. Теперь эта экономическая угроза стала инструментом политического давления с целью прекращения боевых действий.

В Государственном департаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с высокопоставленными дипломатами Таиланда и Камбоджи.

"И президент Трамп, и я продолжаем взаимодействовать с нашими коллегами из каждой страны и очень внимательно следим за ситуацией. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее", – заявил Рубио.

Что предшествовало

Конфликт между двумя государствами имеет глубокую историческую подоплеку. Таиланд и Камбоджа имеют общую 800-километровую сухопутную границу, которая в значительной степени нанесена на карту Францией, когда она правила Камбоджей, на которой периодически происходят военные столкновения и которая является источником политической напряженности.

Напомним, о начале переговоров между Таиландом и Камбоджей в воскресенье, 27 июля, сообщил представитель канцелярии премьер-министра Таиланда Джираю Хуансап. По его словам, и.о. премьера Пхумтам Вечаячай прибудет на встречу в понедельник, 28 июля, в ответ на приглашение премьера Малайзии Анвара Ибрагима "для обсуждения мирных усилий в регионе".

Как писал OBOZ.UA, 24 июля стало известно, что Таиланд применил авиацию против камбоджийских военных целей вдоль спорной границы. Это стало поворотным моментом в затянувшемся конфликте между соседними государствами. Камбоджа резко отреагировала и пообещала ответ на агрессивные действия Бангкока.

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