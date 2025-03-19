Израиль объявил о начале наземной военной операции в секторе Газа: ЦАХАЛ отчитался о первых успехах. Фото, видео с места событий

Военные Израиля официально подтвердили о начале наземной операции в секторе Газа и отчитались о первых успехах. В частности, Армия обороны Израиля ЦАХАЛ расширила контроль в центр коридора Нецарим.

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Об этом ЦАХАЛ сообщил вечером 19 марта. В Армии обороны Израиля добавили, что действуют вместе с агентством безопасности Шин Бет, и непосредственно сейчас "наносят масштабные удары по всему сектору Газа".

"В минувшие сутки войска ЦАХАЛ начали целенаправленные наземные операции в центральной и южной части Газы с целью расширения зоны безопасности и частичного разграничения северной и южной части сектора Газы", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В рамках этих операций Армия обороны Израиля уже ужесточила контроль над центральной частью коридора Нецарим. В ЦАХАЛе показали соответствующие фотографии и видео.

Также было решено, что бригада Голани будет дислоцирована в районе Южного командования и будет готова к операциям в секторе Газа.

"За последние несколько часов военные ЦАХАЛ нанесли удары по машине с двумя террористами ХАМАС на юге Газы, а также по инфраструктуре террористов, посту наблюдения и по группе террористов", – отметили в ЦАХАЛ и добавили, что "продолжают действовать против террористических организаций".

Коридор Нецарим разделяет сектор Газа на две части. Израильские военные в июле 2024 года увеличили ширину коридора с 2 км до 4 км, но вышли из него во время первого этапа соглашения о прекращении огня и освобождении заложников из плена ХАМАС. Коридор был назван в честь входящего в него места бывшего израильского поселения.

Как сообщал OBOZ.UA, второй этап перемирия не вступил в силу, и дополнительные переговоры о нем не привели к результату. Соответственно, в ночь на 18 марта воины ЦАХАЛ возобновили операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа.

Эти удары нарушили перемирие, продолжавшееся почти два месяца после 15 месяцев непрерывных боев. Власти Израиля назвали военное давление на ХАМАС "необходимым условием для дальнейшего освобождения израильтян".

Одним из ликвидированных во время возобновленных ударов по анклаву стал пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза). Он попал под бомбежку вместе с женой.

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