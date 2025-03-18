'Это только начало': Нетаньяху заявил, что Израиль будет воевать в секторе Газа 'пока не достигнет своих целей'

Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа "со всей мощью", пока не достигнет своих целей: пока не будут освобождены все заложники террористов, не будет уничтожено ХАМАС и не будет обеспечено, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уверен в победе.

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"Мы победим", – заявил он в телевизионном обращении, которое транслировалось вечером 18 марта. Премьер подчеркнул, что волна ударов по Газе, начавшаяся в ночь с понедельника на вторник, – это только начало.

Военное давление на ХАМАС он назвал необходимым условием для дальнейшего освобождения израильтян.

"Нанесение военного ущерба ХАМАС и освобождение наших заложников не являются противоречащими друг другу целями. Это цели, которые дополняют друг друга", – объяснил политик.

Нетаньяху сказал, что его сердце остается с заложниками и их семьями. "Они переживают нечеловеческий кошмар каждый день, каждую минуту", – отметил он. Поэтому премьер-министр назвал своим обязательством неустанно работать над освобождением всех – живых и мертвых, – кто находится в руках террористической группировки.

Нетаньяху обвинил прессу во лжи, отрицая, что за возобновлением военной операции в Газе стояли какие-либо политические соображения.

"У них нет стыда, у них нет красных линий", – утверждает он, имея ввиду критиков в СМИ. "Они просто снова и снова повторяют пропаганду ХАМАС. Поэтому я хочу сказать ХАМАС – не полагайтесь на это. Потому что ничто не помешает нам достичь всех целей войны", – предупредил Нетаньяху.

"Нам еще предстоит проделать большую работу против других частей оси зла. С божьей помощью, объединившись, мы будем действовать и, объединившись, мы победим", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 18 марта воины ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) возобновили операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа.

Эти удары нарушили перемирие, которое длилось почти два месяца после 15 месяцев непрерывных боев. Перед этим террористы сорвали освобождение удерживаемых израильтян и заявили, что отказываются от дальнейшего возвращения заложников.

Одним из ликвидированных во время возобновленных ударов по анклаву является пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза). Он попал под бомбардировку вместе с супругой.

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