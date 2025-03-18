Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после двух месяцев перемирия: первые подробности

Израиль в ночь на вторник, 18 марта, возобновил военную операцию в секторе Газа. Силы обороны и Силы безопасности в совместном заявлении сообщили, что наносят масштабные удары по целям, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.

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Эти удары нарушили перемирие, которое длилось между ЦАХАЛ и ХАМАС почти два месяца после 15 месяцев непрерывных боев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности (ISA) в настоящее время наносят масштабные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут позже", – заявили военные.

Возобновление военных действий стало ответом на отказ ХАМАС от дальнейшего возвращения заложников.

The Times of Israel пишет, что 17 марта ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении своих обязательств на первом этапе перемирия, ссылаясь, в частности, на прекращение предоставления временных приютов и решение Израиля закрыть пункты пропуска для поставок помощи в начале марта.

По данным издания, ЦАХАЛ начал наносить удары после приказа израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа группировки освободить израильских заложников.

В сообщении говорится, что израильские военные начали масштабную волну авиаударов по всему сектору Газа, нацелившись на командиров ХАМАС среднего звена, членов политбюро террористической группировки и ее инфраструктуру.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что ХАМАС "отклонил все полученные им предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников.

Al Jazeera со ссылкой на медиков из сектора Газа утверждает, что число погибших в результате возобновления израильских ударов в секторе Газа возросло до 170, около 150 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сообщалось, что боевики ХАМАС начали угрожать убить часть заложников в случае возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа. За "эскалацию агрессии против палестинского народа" они пообещали казнить гражданских, которых удерживают в плену с 7 октября 2023 года.

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