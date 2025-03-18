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ЦАХАЛ в секторе Газа ликвидировал пресс-секретаря "Исламского джихада": что известно

Екатерина Дутик
Новости. Мир
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Наджи Абу Саиф – Абу Хамза – ЦАХАЛ ликвидировал пресс-секретаря группировки Исламский джихад – война в секторе Газа

Армия обороны Израиля совершает точечные удары по лидерам террористических группировок в секторе Газа. Одной из жертв стал пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза), которого ликвидировали вместе с супругой.

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Удары ЦАХАЛ направлены на террористические очаги, в том числе ракетные установки, склады с оружием, штабы боевиков и другую инфраструктуру. Об этом сообщает Isranews.

"В секторе Газа ликвидирован пресс-секретарь группировки "Исламский джихад" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза)", – говорится в сообщении.

Палестинские источники сообщают, что вместе с ним погибла его жена.

В результате удара по автомобилю в Хан-Юнисе погибли шесть боевиков. Также израильская армия ликвидировала командира ракетного подразделения палестинской группировки "Комитеты сопротивления" Мохаммеда аль-Батрана в центральной части сектора Газа.

Кроме того, сообщается о гибели высокопоставленного представителя "Исламского джихада" Хасана аль-Наима.

Утром 18 марта на юге сектора Газа погибли супруга командира бригады ХАМАСа "Рафиах" Абу Анаса Шаабана и пятеро ее детей. Ранее еще трое детей были ликвидированы Израилем. Что касается самого Абу Анаса, то его судьба неизвестна.

В ХАМАСе также подтвердили потерю нескольких ключевых командиров, среди которых члены политбюро и чиновники их силовых структур, а именно:

  • Исам Диалис, член политбюро ХАМАС, до начала войны считавшийся премьер-министром ХАМАС в Газе,
  • Абу Убейда аль-Джамаджи, член политбюро ХАМАС (не путать с пресс-секретарем боевого крыла ХАМАС Абу Убейдой),
  • Махмуд Абу Ватфа, гендиректор МВД ХАМАСа,
  • Бахджат Абу Султан, глава контрразведки ХАМАС,
  • Ахмед Амр Альхата (Абу Омар),
  • гендиректор Минюста ХАМАСа,
  • член политбюро Ясир Харб.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на вторник, 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа. Силы обороны и Силы безопасности в совместном заявлении сообщили, что наносят масштабные удары по целям, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.

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