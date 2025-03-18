ЦАХАЛ в секторе Газа ликвидировал пресс-секретаря "Исламского джихада": что известно
Армия обороны Израиля совершает точечные удары по лидерам террористических группировок в секторе Газа. Одной из жертв стал пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза), которого ликвидировали вместе с супругой.
Удары ЦАХАЛ направлены на террористические очаги, в том числе ракетные установки, склады с оружием, штабы боевиков и другую инфраструктуру. Об этом сообщает Isranews.
"В секторе Газа ликвидирован пресс-секретарь группировки "Исламский джихад" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза)", – говорится в сообщении.
Палестинские источники сообщают, что вместе с ним погибла его жена.
В результате удара по автомобилю в Хан-Юнисе погибли шесть боевиков. Также израильская армия ликвидировала командира ракетного подразделения палестинской группировки "Комитеты сопротивления" Мохаммеда аль-Батрана в центральной части сектора Газа.
Кроме того, сообщается о гибели высокопоставленного представителя "Исламского джихада" Хасана аль-Наима.
Утром 18 марта на юге сектора Газа погибли супруга командира бригады ХАМАСа "Рафиах" Абу Анаса Шаабана и пятеро ее детей. Ранее еще трое детей были ликвидированы Израилем. Что касается самого Абу Анаса, то его судьба неизвестна.
В ХАМАСе также подтвердили потерю нескольких ключевых командиров, среди которых члены политбюро и чиновники их силовых структур, а именно:
- Исам Диалис, член политбюро ХАМАС, до начала войны считавшийся премьер-министром ХАМАС в Газе,
- Абу Убейда аль-Джамаджи, член политбюро ХАМАС (не путать с пресс-секретарем боевого крыла ХАМАС Абу Убейдой),
- Махмуд Абу Ватфа, гендиректор МВД ХАМАСа,
- Бахджат Абу Султан, глава контрразведки ХАМАС,
- Ахмед Амр Альхата (Абу Омар),
- гендиректор Минюста ХАМАСа,
- член политбюро Ясир Харб.
Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на вторник, 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа. Силы обороны и Силы безопасности в совместном заявлении сообщили, что наносят масштабные удары по целям, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.
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