ЦАХАЛ в секторе Газа ликвидировал пресс-секретаря "Исламского джихада": что известно

Армия обороны Израиля совершает точечные удары по лидерам террористических группировок в секторе Газа. Одной из жертв стал пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза), которого ликвидировали вместе с супругой.

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Удары ЦАХАЛ направлены на террористические очаги, в том числе ракетные установки, склады с оружием, штабы боевиков и другую инфраструктуру. Об этом сообщает Isranews.

"В секторе Газа ликвидирован пресс-секретарь группировки "Исламский джихад" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза)", – говорится в сообщении.

Палестинские источники сообщают, что вместе с ним погибла его жена.

В результате удара по автомобилю в Хан-Юнисе погибли шесть боевиков. Также израильская армия ликвидировала командира ракетного подразделения палестинской группировки "Комитеты сопротивления" Мохаммеда аль-Батрана в центральной части сектора Газа.

Кроме того, сообщается о гибели высокопоставленного представителя "Исламского джихада" Хасана аль-Наима.

Утром 18 марта на юге сектора Газа погибли супруга командира бригады ХАМАСа "Рафиах" Абу Анаса Шаабана и пятеро ее детей. Ранее еще трое детей были ликвидированы Израилем. Что касается самого Абу Анаса, то его судьба неизвестна.

В ХАМАСе также подтвердили потерю нескольких ключевых командиров, среди которых члены политбюро и чиновники их силовых структур, а именно:

Исам Диалис, член политбюро ХАМАС, до начала войны считавшийся премьер-министром ХАМАС в Газе,

Абу Убейда аль-Джамаджи, член политбюро ХАМАС (не путать с пресс-секретарем боевого крыла ХАМАС Абу Убейдой),

Махмуд Абу Ватфа, гендиректор МВД ХАМАСа,

Бахджат Абу Султан, глава контрразведки ХАМАС,

Ахмед Амр Альхата (Абу Омар),

гендиректор Минюста ХАМАСа,

член политбюро Ясир Харб.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на вторник, 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа. Силы обороны и Силы безопасности в совместном заявлении сообщили, что наносят масштабные удары по целям, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.

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