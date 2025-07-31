Израиль может аннексировать часть сектора Газа: министр назвал условие

В военном Кабмине Израиля намекнули на возможность аннексии части территории сектора Газа. Это может стать достаточно весомой причиной для того, чтобы террористическая группировка ХАМАС вернулась к переговорам и, наконец, освободила всех заложников.

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Такой намек сделал член кабинета министров Зеев Элькин. Он обвинил ХАМАС в попытке затянуть переговорный процесс с целью получить уступки от Израиля.

Вместо этого, как отметил Элькин, Израиль может выдвинуть террористической группировке ультиматум.

"Самое болезненное для нашего врага – это потеря земель. Разъяснение террористам ХАМАС, что как только они начнут играть с нами в игры, они потеряют землю, которую уже никогда не вернут, будет значительным инструментом давления", – сказал он.

Математик и историк Зеев Элькин – член Кнессета от партии Ликуд. Он ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел, а затем стал председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета. Сейчас он также министр, ответственный за восстановление пострадавших от войны регионов Израиля.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры в Катаре с участием США и представителей ХАМАС продолжались на протяжении нескольких последних недель. Стороны неоднократно заявляли о незначительных признаках прогресса, однако никаких существенных прорывов достичь так и не удалось.

Но 25 июля спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США официально вышли из переговоров Израиля и ХАМАС, поскольку террористическая группировка "не ведет переговоры добросовестно". Именно такими словами Уиткофф определил позицию переговорщиков ХАМАС.

Сразу после заявления американца в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху также заявили об отзыве своей переговорной группы – из-за реакции ХАМАС на требование освободить заложников.

Недавно сразу несколько стран заявили, что во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре, они официально объявят, что признают Палестину в качестве отдельного государства.

В Британии вместе с таким заявлением отдельно обратились к ХАМАС с требованиями вернуть заложников и продолжить переговоры с Израилем о прекращении огня в Газе.

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