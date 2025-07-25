США приостанавливают участие в переговорах по прекращению огня в секторе Газа: Уиткофф назвал причины

США решили сократить переговоры по прекращению огня в Газе. Американская переговорная группа отозвана из Катара для согласования дальнейших шагов.

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Причиной такого решения, по словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, стала демонстрация боевиками ХАМАС "отсутствия желания" достичь перемирия. Подробности сообщает информационное агентство Associated Press.

Что сказал Стив Уиткофф

О том, что Соединенные Штаты сокращают переговоры о прекращении огня в Газе и возвращают свою переговорную группу из Катара, Уиткофф заявил в четверг, 24 июля.

По его словам, это стало реакцией на последний ответ ХАМАС на предложения переговорщиков, который "демонстрирует отсутствие желания" боевиков достичь перемирия.

"Хотя посредники приложили значительные усилия, ХАМАС, похоже, не является скоординированным или не действует добросовестно. Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и попробуем создать более стабильную среду для народа Газы", – заявил спецпредставитель Трампа.

Пока неизвестно, о каких именно "альтернативных вариантах" освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, сейчас размышляют в Белом доме. Ответа на этот вопрос не дал ни сам Уиткофф, ни представитель пресс-службы Госдепа США Томми Пиготт.

Вместо этого Пиггот, отвечая на вопрос, не собираются ли США совсем выйти из переговорного процесса, отделался общей фразой об "очень динамичной ситуации" и добавил, что США никогда не давали оснований для сомнений в обязательстве достичь прекращения огня, которое взял на себя Вашингтон. В отсутствии прогресса переговорного процесса представитель Госдепа обвинил ХАМАС.

С обвинениями выступил и Уиткофф. Он подчеркнул, что США "решительно настроены" добиваться прекращения конфликта в Газе, и назвал "позором" то, что "ХАМАС действовал таким эгоистичным образом".

Белый дом ситуацию не комментировал.

Реакция ХАМАС на заявления Уиткоффа

В ХАМАС на заявление Уиткоффа успели отреагировать. Боевики заявили, что удивлены "негативными замечаниями" спецпредставителя Трампа, который ранее, по их оценкам, демонстрировал "ответственность и гибкость" в переговорах и заявлял, что "стремится достичь соглашения, которое положит конец агрессии и страданиям нашего народа в Газе".

В заявлении, опубликованном утром в пятницу, в ХАМАС заявили, что предложили свой окончательный ответ после широких консультаций с палестинскими группировками, посредниками и странами региона. В организации также подчеркнули, что положительно отреагировали на все полученные замечания, что отражает "настоящее обязательство" сделать усилия посредников успешными и "конструктивно подойти" к представленным инициативам.

В ХАМАС также заявили, что подтверждают свое "желание продолжать переговоры и участвовать таким образом, чтобы облегчить препятствия и обеспечить достижение постоянного прекращения огня".

Что известно о ходе переговоров о прекращении огня в Газе

Переговоры в Катаре с участием США и представителей ХАМАС продолжались в течение нескольких недель. Стороны заявляли о незначительных признаках прогресса, однако никаких существенных прорывов достичь так и не удалось. Ключевым "камнем преткновения" официальные лица называли передислокацию израильских войск после прекращения огня.

Ожидалось, что в ходе переговоров удастся достичь соглашения о 60-дневном прекращении огня, во время которого ХАМАС поэтапно освободит десять живых заложников и передаст останки 18 человек в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Также обсуждалось увеличение поставок помощи и начало переговоров о длительном прекращении огня.

В четверг, 24 июля, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили об отзыве своей переговорной группы из-за реакции ХАМАС – и поблагодарили Уиткоффа и посредников из Катара и Египта за приложенные усилия.

Однако переговоры зашли в тупик из-за непримиримых позиций сторон конфликта. В ХАМАС требуют вывода израильских войск из Газы и прекращения войны, за что обещают освободить всех оставшихся в живых заложников.

Зато Израиль настаивал на отказе ХАМАС от власти и полном разоружении членов организации как на главном условии прекращения огня. Из этих двух условий ХАМАС теоретически мог бы рассмотреть только первый вариант, заявляли в ответ в организации.

Что предшествовало

Ранее в этом месяце Нетаньяху сделал громкое заявление о мирном соглашении. По его словам, пока ХАМАС продолжает существовать в секторе Газа – Иерусалим не успокоится и сделает все, чтобы не дать боевикам выжить.

Также премьер-министр раскритиковал изменения в соглашение, которые предлагает ХАМАС.

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