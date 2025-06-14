'Израиль имеет право на самооборону': Стармер выразил 'серьезную обеспокоенность' по поводу ядерной программы Ирана

Израиль имеет право на самооборону. Но в противостоянии с Ираном сейчас нужна деэскалация конфликта, отметило действующее правительство Великобритании, комментируя израильскую военную операцию в Иране "Восходящий лев".

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Об этом премьер-министр Кир Стармер сообщил своему израильскому коллеге Беньямину Нетаньяху. Как отметили в канцелярии Стармера, британский премьер позвонил израильскому премьеру "после событий прошлой ночи".

"Премьер-министр четко заявил, что Израиль имеет право на самооборону, и выразил серьезную обеспокоенность Великобритании относительно ядерной программы Ирана. Он повторил необходимость деэскалации и дипломатического урегулирования в интересах стабильности в регионе", – отчитались в канцелярии Стармера.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Левид Лемми позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи и "призвал обе стороны проявить сдержанность и деэскалировать напряженность". Об этом сообщила постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Во время Совбеза ООН по поводу указанных "событий прошлой ночью" она заявила, что ее страна, несмотря на заявления страны-агрессора России, "не участвовала в этой военной акции".

"Позвольте мне четко и недвусмысленно заявить, что заявления России о том, что британские суверенные базы на острове Кипр были каким-то образом причастны (к военной операции Израиля), являются чушью. В такие моменты крайне безответственно со стороны России распространять дезинформацию", – отметила дипломат.

По ее словам, Британия "глубоко обеспокоена ударами Израиля по объектам в Иране, а также военными действиями Ирана в ответ, которые уже все видели".

"Существует очевидный риск эскалации этого кризиса, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности во всем регионе и за его пределами. Это никому не выгодно. Поэтому нашей первоочередной задачей должно быть предотвращение дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", – сказала Барбара Вудворт.

Таким образом, Британия предлагает сторонам "срочно отступить, проявить сдержанность и снизить напряженность", а также приложить "дипломатические усилия, направленные на возвращение стабильности".

Отдельно Британия официально отметила, что "ядерная программа Ирана не имеет никакого убедительного гражданского обоснования", а "Израиль несмотря ни на что должен защищать свой народ и безопасность государства".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках военной операции "Восходящий лев", направленной против ядерной программы страны. Израиль и некоторые другие страны подозревают, что эта программа может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Иран также атаковал Израиль, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон рассказал, что в операции участвовали более 200 самолетов, и было поражено более 100 целей. При этом он повторил слова премьера Израиля, что их страна не воюет с гражданскими, а операция "не была направлена против народа Ирана", поэтому военные "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

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