Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Сирия и Израиль договорились о прекращении огня. Соглашение между указанными странами также было поддержано Турцией, Иорданией и другими соседними государствами.

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Как сообщил посол США в Турции Том Баррак, который также является специальным посланником США в Сирии, соглашение заключили непосредственно премьер-министр Израиля и президент Сирии. В свою очередь CNN отмечает, что ни одна из сторон не прокомментировала сообщение о соглашении.

"Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями", – говорится в сообщении американца по поводу достигнутого соглашения.

Также американский вещатель отмечает, что государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, после чего заявил, что "все стороны конфликта" договорились о "конкретных шагах" для урегулирования ситуации.

"Это потребует от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств, и именно этого мы от них полностью ожидаем", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля Израиль нанес удары по зданию президентского дворца, штаб-квартире минобороны Сирии и Генштаба в Дамаске. Одна из атак попала в прямой эфир местного телевидения. По не подтвержденной официально информации, удары израильских ВВС полностью уничтожили министерство обороны и Генштаб в сирийской столице.

Кроме Дамаска, Израиль нанес авиаудары по примерно 160 целям в Сирии. Также известно, что ЦАХАЛ планирует перебросить две дивизии на Голанские высоты и непосредственно в Сирию; рассматривается и прибытие резервных сил.

Позже сирийское правительство заявило, что его армия начала выводить войска из региона Сувейда, где вспыхнули столкновения между дружескими ополченцами и бедуинскими племенами, что заставило вмешаться сирийские правительственные силы.

Именно из-за входа частей регулярной армии Сирии в Сувейду в ситуацию вмешался Израиль.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своём заявлении об отступлении из Сувайды обвинил Израиль в стремлении разделить сирийский народ и превратить Сирию "в поле битвы хаоса".

В свою очередь США отмежевались от израильских атак в Сирии и выразили обеспокоенность по поводу роста напряжённости в регионе.

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