Израиль нанес авиаудары по столице Сирии: что известно о последствиях. Видео

Израиль нанес удары по зданию Президентского дворца, штаб-квартире Минобороны Сирии и Генштаба в Дамаске. Одна из атак попала в прямой эфир местного телевидения.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X опубликовал фрагмент из эфира сирийского телевидения, на котором видно ведущую, напуганную израильским ударом по объекту в центре Дамаска.

"Начались сильные удары", – написал Кац. Ранее он предупредил Сирию о возможности новых атак, если силы режима не выведутся из Свейды, города друзького населения на юге.

Также момент "прилета" попал в эфир и другого телевидения. Видно, что после взрыва поднимается густое серое облако.

Кроме этого, СМИ сообщили о еще одном авиаударе Израиля по Дамаску – по военной штаб-квартире в Дамаске. Громкий взрыв прогремел по всему городу. Армия обороны Израиля заявила, что попала во вход здания командования сирийского Генерального штаба в Дамаске.

В OSINTdefender заявили, что удары израильских ВВС полностью уничтожили Министерство обороны и Генеральный штаб в сирийской столице Дамаске.

Кац заявил, что этот удар по Дамаску был сигналом, и если силы режима не выведутся из города друзей, то по сирийскому правительству будут нанесены "болезненные удары".

"Сигналы в Дамаске закончились – теперь наступают болезненные удары", – заявил Кац после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по штаб-квартире Министерства обороны Сирии.

Он сказал, что "Армия обороны Израиля будет продолжать мощные действия в Свейде, чтобы уничтожить силы, которые атаковали друзей, до их полного вывода".

"Наши братья-друзы в Израиле: вы можете рассчитывать на то, что Армия обороны Израиля защитит ваших братьев в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху и я, как министр обороны, взяли на себя обязательство, и мы его будем придерживаться", – заверил Кац.

Израиль готовится к многодневной военной операции в Сирии

В ночь на 16 июля Израиль нанес авиаудары по примерно 160 целям в Сирии. ЦАХАЛ планирует перебросить две дивизии на Голанские высоты и Сирию, также рассматривается прибытие резервных сил.

Начальник Генштаба дал распоряжение о значительном перераспределении воздушных сил на сирийское направление, включая БПЛА и боевые самолеты.

Командующий Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир приказал усилить силы на сирийской границе дополнительными возможностями наблюдения и наступления на фоне продолжающихся инцидентов в Сирии, Кроме этого, ЦАХАЛ готовится нанести дополнительные удары, в частности по административным целям в Дамаске, чтобы остановить нападения на дружеское население.

Замер также поручил Северному командованию перенаправить силы на сирийскую границу, чтобы "увеличить частоту ударов и остановить нападения на друзей в Сирии", сообщают военные.

Дополнительные силы усилят 210-ю "Башанскую" дивизию вдоль границы и в контролируемой Израилем сирийской буферной зоне.

"ЦАХАЛ предан глубокому союзу с нашими братьями-друзами и поэтому наносит удары по целям по всей Сирии, чтобы защитить их в регионе Свейда, Джебель-эль-Друз и везде, где это необходимо", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Кроме этого, в Армии обороны Израиля добавили, что "пересечение забора в Сирию без контроля ставит под угрозу друзов и наши силы, и должно быть немедленно остановлено" после того, как сегодня в Сирию вошли около 1000 израильских друзей.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что израильские авиаудары по Дамаску, направленные на сирийский военный штаб, Министерство обороны и окружающие районы, имеют целью помешать усилиям Сирии по установлению стабильности, мира и безопасности.

В ведомстве добавили, что Сирия имела историческую возможность жить в мире и интегрироваться в мир после свержения бывшего президента Башара Асада в декабре.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.

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