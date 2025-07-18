'Мы сотрудничаем с обеими странами': США отмежевались от израильских ударов по Сирии

В Государственном департаменте Соединенных Штатов официально заявили, что США не поддержали недавние израильские удары по Сирии. Более того, Вашингтон четко выразил свое недовольство "эскалацией напряженности" и "быстро принял меры" для ее остановки.

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Такое заявление обнародовала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, США "сотрудничает дипломатически с Израилем и Сирией на самом высоком уровне, чтобы решить нынешний кризис и достичь долгосрочного соглашения между двумя суверенными государствами".

"Я не буду говорить о будущих разговорах или прошлых. Сейчас мы имеем дело с этим конкретным эпизодом, то, что было необходимо, и я думаю, что мы очень четко выразили свое недовольство, безусловно, президент, и мы очень быстро приложили усилия, чтобы это прекратить", – отметила пресс-секретарь Госдепа.

Она добавила, что Соединенные Штаты осуждают насилие в Сирии и заявляют, что Вашингтон активно "привлекает все слои населения в Сирии к достижению спокойствия и продолжению переговоров".

Тэмми Брюс не уточнила, какие именно переговоры имеются в виду. Между Израилем и Сирией никаких переговоров не происходило с момента свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля Израиль нанес удары по зданию Президентского дворца, штаб-квартире минобороны Сирии и Генштаба в Дамаске. Одна из атак попала в прямой эфир местного телевидения. По неподтвержденной официально информации удары израильских ВВС полностью уничтожили министерство обороны и Генштаб в сирийской столице.

Кроме Дамаска, Израиль нанес авиаудары по примерно 160 целям в Сирии. Также известно, что ЦАХАЛ планирует перебросить две дивизии на Голанские высоты и непосредственно в Сирию; рассматривается и прибытие резервных сил.

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